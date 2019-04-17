ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Впала в кому: под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу (видео)

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 13:57
Впала в кому: под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Водитель маршрутки решил полностью оплатить лечение пострадавшей

Из марштрутки на ходу выпала женщина на проезжую часть и сильно ударилась головой. 63-летная пассажирка теперь в коме и не приходит в сознание четвертый день. Водителя автобуса отстранили от работы, ведется расследование, а сам транспорт отправили на штрафплощадку, говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел под Хмельницким. Очевидцы рассказали, что женщина возвращалась с рынка с сумками, марштрутка была переполнена. Предположительно, пострадавшая выпала из автобуса из-за того, что оперлась на неплотно закрытые двери с расшатанной ручкой, которая может не соответствовать необходимым техническим требованиям. 

Впала в кому: под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу (видео)

Фото: скриншот

Родственники пострадавшей уверены, что всему виной стала именно дверная ручка.

По словам старшего следователя Шепетовского отдела полиции Руслана Порубенского, женщина скорее всего задней частью тела нажала на на ручку дверей. 

Впала в кому: под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу (видео)

Фото: скриншот

У пострадавшей многочисленные гематомы. Сейчас врачи готовят ее к сложной операции.

Впала в кому: под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу (видео)

Фото: скриншот

Водитель маршрутки Александр Верхогляд ежедневно посещает ее в больнице и приносит пакеты с медикаментами. Он называет инцидент досадным несчастным случаем. Отец четырех детей взялся полностью оплатить все расходы на лечение, и уже потратил 3,5 тысячи гривен.

Впала в кому: под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу (видео)

Фото: скриншот

Как заявили в полиции, если будет доказано, что травму женщина получила в результате неисправного транспорта, то водитель понесет криминальную ответственность. Ему грозит максимум до 8 лет тюрьмы согласно ст. 286 Криминального кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

 Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в Кривом Роге водитель маршрутки с лета 2018-го перевозил пассажиров без документов. Водительское удостоверение у шофера отобрали по причине неуплаты алиментов. 

Также мы писали о том, что в Запорожье водитель маршрутки №44 вышел в салон автобуса, чтобы собственноручно выгнать женщину из автобуса, которая не хотела оплачивать проезд. 

Также мы писали о том, что недавно в Мелитополе маршрутчик нокаутировал пассажира -"зайца".

Червонец давай: в Мелитополе маршрутчик нокаутировал пассажира-"зайца" (видео) Маршрутчик перевозил пассажиров без прав: что светит горе-водителю
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины больницамаршруткакомаинцидент
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь