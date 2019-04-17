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Впала в кому: під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу (відео)

STYLERЖиття    17.04.2019 - 13:57
Впала в кому: під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Водій маршрутки вирішив повністю оплатити лікування постраждалої

З маршрутки на ходу випала жінка на проїжджу частину і сильно вдарилася головою. 63-річна пасажирка тепер в комі і не приходить до тями четвертий день. Водія автобуса відсторонили від роботи, ведеться розслідування, а сам транспорт відправили на штрафмайданчик, йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався під Хмельницьким. Очевидці розповіли, що жінка поверталася з ринку із сумками, марштрутка була переповнена. Ймовірно, постраждала випала з автобуса через те, що сперлася на нещільно закриті двері із розхитаною ручкою, яка може не відповідати необхідним технічним вимогам.

Впала в кому: під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу (відео)

Фото: скріншот

Родичі постраждалої впевнені, що все сталося саме через дверну ручка.

За словами старшого слідчого Шепетівського відділу поліції Русана Порубенського, жінка швидше за все задньою частиною тіла натиснула на ручку дверей.

Впала в кому: під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу (відео)

Фото: скріншот

У потерпілої численні гематоми. Зараз лікарі готують її до складної операції.

Впала в кому: під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу (відео)

Фото: скріншот

Водій маршрутки Олександр Верхогляд щодня відвідує її в лікарні та приносить пакети з медикаментами. Він називає інцидент прикрим нещасним випадком. Батько чотирьох дітей взявся повністю оплатити всі витрати на лікування, і вже витратив 3,5 тисячі гривень.

Впала в кому: під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу (відео)

Фото: скріншот

Як заявили в поліції, якщо буде доведено, що жінка отримала травму внаслідок несправного транспорту, то водій понесе кримінальну відповідальність. Йому загрожує максимум до 8 років в'язниці відповідно до ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Відео: YouTube / ТСН

Нагадаємо, у Кривому Розі водій маршрутки з літа 2018-го перевозив пасажирів без документів. Водійське посвідчення у водія відібрали через несплату аліментів.

Також ми писали про те, що в Запоріжжі водій маршрутки №44 вийшов у салон автобуса, щоб власноруч вигнати жінку з автобуса, яка не хотіла оплачувати проїзд.

Також ми писали про те, що нещодавно в Мелітополі маршрутник нокаутував пасажира -"зайця".

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