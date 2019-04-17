Впала в кому: під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Водій маршрутки вирішив повністю оплатити лікування постраждалої

З маршрутки на ходу випала жінка на проїжджу частину і сильно вдарилася головою. 63-річна пасажирка тепер в комі і не приходить до тями четвертий день. Водія автобуса відсторонили від роботи, ведеться розслідування, а сам транспорт відправили на штрафмайданчик, йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався під Хмельницьким. Очевидці розповіли, що жінка поверталася з ринку із сумками, марштрутка була переповнена. Ймовірно, постраждала випала з автобуса через те, що сперлася на нещільно закриті двері із розхитаною ручкою, яка може не відповідати необхідним технічним вимогам.

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Родичі постраждалої впевнені, що все сталося саме через дверну ручка.

За словами старшого слідчого Шепетівського відділу поліції Русана Порубенського, жінка швидше за все задньою частиною тіла натиснула на ручку дверей.

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У потерпілої численні гематоми. Зараз лікарі готують її до складної операції.

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Водій маршрутки Олександр Верхогляд щодня відвідує її в лікарні та приносить пакети з медикаментами. Він називає інцидент прикрим нещасним випадком. Батько чотирьох дітей взявся повністю оплатити всі витрати на лікування, і вже витратив 3,5 тисячі гривень.

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Як заявили в поліції, якщо буде доведено, що жінка отримала травму внаслідок несправного транспорту, то водій понесе кримінальну відповідальність. Йому загрожує максимум до 8 років в'язниці відповідно до ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Відео: YouTube / ТСН

Нагадаємо, у Кривому Розі водій маршрутки з літа 2018-го перевозив пасажирів без документів. Водійське посвідчення у водія відібрали через несплату аліментів.

Також ми писали про те, що в Запоріжжі водій маршрутки №44 вийшов у салон автобуса, щоб власноруч вигнати жінку з автобуса, яка не хотіла оплачувати проїзд.

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