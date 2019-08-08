Роковое свидание: девушка пришла на встречу с любимым и умерла

Девушка внезапно умерла на свидании (Коллаж РБК-Украина)

Девушка пришла на свидание в квартиру к своему парню и внезапно скончалась

В Кривом Роге 17-летняя девушка пришла на свидание к своему парню и через несколько часов внезапно умерла. Подробности происшествия сообщили в "Днепровской панораме".

Трагедия произошла в среду, 7 августа. На горячую линию "102" поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Даманском внезапно скончалась молодая девушка, которая пришла на свидание к своему парню.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Как сообщили в полиции, после предварительного осмотра на теле погибшей не было обнаружено следов насильственной смерти.

Молодой человек рассказал, что встретился со своей возлюбленной около полудня. Она приехала к нему домой, а через несколько часов ей внезапно стало плохо и остановилось сердце. Вероятно, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

На данный момент проводится расследование и тело девушки было направлено в СМЭ для проведения экспертизы и установления точной причины смерти.

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