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Значит, без химии: украинцы шокированы находкой в популярной конфете

STYLERЖизнь    24.01.2019 - 12:08
Значит, без химии: украинцы шокированы находкой в популярной конфете
Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети утверждают, что в это типично для конфет с орехами

Девушка из Харькова нашла в известной и любимой многими конфете с орехами Candy Nut производителя Roshen белых червей. Фото "сладости" она опубликовала в Facebook.

Она, сокрушаясь, написала, что это были ее любимые конфеты. Ключевое слово здесь, конечно же "были".

Значит, без химии: украинцы шокированы находкой в популярной конфете

Конфета "с мяском" (фото: facebook.com/h.saltovka)

Пользователи сети стали тут же отшучиваться, оставляя ироничные комментарии.

"Бабушка в детстве рассказывала, что если в яблоке червячок, значит оно без химии", - заметила Олеся Кулик.

"Такое бывает, если с орехом батончик... наоборот надо радоваться, что натурель..." - написал Левомиколь Гентамицинович.

"Рошен же", - констатировал Vitaliy Goloborodov.

Значит, без химии: украинцы шокированы находкой в популярной конфете

Скриншот комментариев: facebook.com/h.saltovka

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве мужчина купил ребенку печенье популярной марки и обнаружил, что в нем есть черви и коконы.

Кстати, в Киеве покупателю продали странную сметану, на которой стояла дата изготовления из будущего - при этом она оказалась испорченной.

Ранее мы также сообщали о том, что в Киеве заметили шоколад из оккупированного Донецка.

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