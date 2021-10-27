В России родился двуглавый мутант с телом свиньи: жуткое фото

В России на территории Республики Хакасия родился мутант с двумя головами, напоминающие телячьи и телом, которое похоже на свиное. Фото разошлось по социальным сетям, и может показаться, что все это результат умелых рук графдизайнера, владеющего навыками работы с Photoshop. Но нет - официальные источники говорят, что такой случай действительно имел место.

Такой случай произошел по данным Департамента ветеринарии Минсельхозпрода Хакасии, в селе Маткечик Бейского района в одном из частных дворов.

Хозяйка говорит, что теленок с двумя головами был первенцем у молодой коровы. И родился он уже мертвым. Местные СМИ также пишут, что сама корова тоже умерла через несколько дней после родов.

Фото: В России родился теленок-мутант (zapad24.ru)

В ведомстве разъяснили, что причиной появления такого животного на свет являются - мутации - изменения генома.

Факторами таких мутаций могут быть объекты внешней и внутренней среды. В том числе и созданные искусственно, то есть в экспериментальных условиях.

"Также мутации могут возникать при близкородственном скрещивании", - добавили в Министерстве.

Для справки:

Республика Хакасия расположена в Южной Сибири в левобережной части бассейна Енисея неподалеку от границы с Монголией.