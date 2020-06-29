Из России "валит" радиоактивный ветер: появилась карта загрязнений

Из России дует радиоактивный ветер, который может говорить про повреждение на атомной электростанции. Такое заявление сделали в ряде европейских стран, показав на картах направления ветра и зону загрязнения.

Загрязненный ветер дует преимущественно в сторону Скандинавского полуострова, пишет AP. Наблюдатели за радиоактивной безопасностью из Финляндии, Норвегии и Швеции говорят, что на минувшей неделе было зафиксировано небольшое количество изотопов в некоторых регионах Финляндии и южной Скандинавии.

Наблюдатели предполагают, что причиной радиоактивного ветра может быть повреждение топливного элемента на атомной электростанции в России. Тем не менее, исследователи уверены, что уровень загрязнения не несет вреда для человека, хотя, безусловно, повышен.

"Радионуклиды являются искусственными, то есть они созданы человеком. Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции", - сообщают нидерландские эксперты.

Исполнительный секретарь CTBTO (организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) Лассино Зебро показал карту, на которой видно, что загрязнение достигло Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, части Дании, а также охватило северо-запад России.

Из России дует радиоактивный ветер (фото: twitter.com/SinaZerbo)

В Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов утверждают, что источник выбросов радиации находится на западе России, но точное местоположение определить не могут.

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