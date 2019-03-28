ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Роженица погибла от кори: новая информация о трагедии в Сумах

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 18:59
Роженица погибла от кори: новая информация о трагедии в Сумах
Роженица умерла от кори - в сумском роддоме заболело пять врачей (коллаж РБК-Украина)

Эпидемия кори в Украине не отступает

Корью заболело пять сотрудников Сумского областного перинатального центра, где от этой болезни 20 марта умерла 24-летняя роженица. Об этом сообщило издание UA: Суммы со ссылкой на главного врача-инфекциониста области Ирину Троцкую.

Сейчас все пятеро медицинских работников, заболевших корью, находятся в инфекционном отделении сумской городской больницы №4. У всех медиков легкий и средний ход заболевания.

Роженица погибла от кори: новая информация о трагедии в Сумах

Роженица умерла от кори - в сумском роддоме заболело пять врачей (иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua)

Напомним, 24-летняя роженица ромской национальности умерла 20 марта в Сумах. У нее вследствие заболевания возникла тяжелая пневмония, которая и стала причиной смерти. Новорожденный сын женщины находится в областной детской больнице. По данным медиков, у ребенка признаков болезни пока не диагностировали, но риск того, что вирус передался от матери к ребенку, остается.

К слову, Уляна Супрун развеяла мифы, связанные с таким страшным заболеванием как корь. Она призвала не верить слухам, которые распространяют в интернете, а также попросила не заниматься самолечением и вовремя вакцинироваться.

Ранее доктор Комаровский высказался за вакцинацию украинцев от кори и гриппа. Педиатр обратился к родителям и подчеркнул, что их дети более всего нужны именно им, и что за здоровье ребенка в первую очередь ответственны сами родители.

Также мы писали о том, что в Минздраве призывают не доверять сомнительным методам лечения от кори, а вместо этого - немедленно обращаться к врачам.

Корь "косит" украинских полицейских: информация держится в строгой тайне Крым накрыла опасная эпидемия: жители паникуют
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Корь
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь