Роженица погибла от кори: новая информация о трагедии в Сумах

Роженица умерла от кори - в сумском роддоме заболело пять врачей (коллаж РБК-Украина)

Эпидемия кори в Украине не отступает

Корью заболело пять сотрудников Сумского областного перинатального центра, где от этой болезни 20 марта умерла 24-летняя роженица. Об этом сообщило издание UA: Суммы со ссылкой на главного врача-инфекциониста области Ирину Троцкую.

Сейчас все пятеро медицинских работников, заболевших корью, находятся в инфекционном отделении сумской городской больницы №4. У всех медиков легкий и средний ход заболевания.

Роженица умерла от кори - в сумском роддоме заболело пять врачей (иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua)

Напомним, 24-летняя роженица ромской национальности умерла 20 марта в Сумах. У нее вследствие заболевания возникла тяжелая пневмония, которая и стала причиной смерти. Новорожденный сын женщины находится в областной детской больнице. По данным медиков, у ребенка признаков болезни пока не диагностировали, но риск того, что вирус передался от матери к ребенку, остается.

К слову, Уляна Супрун развеяла мифы, связанные с таким страшным заболеванием как корь. Она призвала не верить слухам, которые распространяют в интернете, а также попросила не заниматься самолечением и вовремя вакцинироваться.

Ранее доктор Комаровский высказался за вакцинацию украинцев от кори и гриппа. Педиатр обратился к родителям и подчеркнул, что их дети более всего нужны именно им, и что за здоровье ребенка в первую очередь ответственны сами родители.

Также мы писали о том, что в Минздраве призывают не доверять сомнительным методам лечения от кори, а вместо этого - немедленно обращаться к врачам.