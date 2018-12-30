РПЦ отбирает школы и скверы в России - общественность негодует

Иллюстративное фото: GettyImages

На месте сквера хотят построить церковь

Недавно стало известно, что РПЦ собрались передать три школьных здания в российском Тамбове. Теперь же на месте сквера собираются построить церковь. Об этом сообщают независимые российские СМИ в Facebook.

Сначала в сквере установили крест - теперь же планируют строить храм. Как всегда в подобных случаях, говорится в сообщении, нашлась группа "инициативных" граждан, которая внесла в Тамбовскую городскую Думу предложение о присвоении скверу, расположенному на территории Первомайской площади города Тамбова, названия "Варваринский сквер", в честь утраченного храма.

Скриншот видео: facebook.com/opentambov/

Теперь же РПЦ считает, что имеет право "восстановить" разрушенную когда-то церковь на месте сквера.

Жители ближайших к скверу домов рассказывают, что некие молодые люди уже ходили по подъездам, выясняя отношение к восстановлению храма под их окнами. Люди боятся, что их мнение, как всегда не услышат, сквер испортят и нагородят заборов.

На видео, опубликованого тамбовским СМИ, можно заметить "одинокого пикетчика" - это единственная форма протеста, разрешенная в России, который держит в руках плакат с надписью "То что творит РПЦ - жуткое неуважение к народу России, оскорбление чувств самых разных людей и разжигание ненависти к себе самой".

Видео: facebook.com/opentambov/

Напомним, ранее мы сообщали о том, что закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу.

Также мы публиковали новость о том, что в РФ казаки основали свою церковь: ждут от Варфоломея томос.

Ранее мы сообщали, что Филарет рассказал о контроле КГБ над церковью.

Видео: РБК-Украина