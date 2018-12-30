ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

РПЦ отбирает школы и скверы в России - общественность негодует

STYLERЖизнь    30.12.2018 - 17:43
РПЦ отбирает школы и скверы в России - общественность негодует
Иллюстративное фото: GettyImages

На месте сквера хотят построить церковь

Недавно стало известно, что РПЦ собрались передать три школьных здания в российском Тамбове. Теперь же на месте сквера собираются построить церковь. Об этом сообщают независимые российские СМИ в Facebook.

Сначала в сквере установили крест - теперь же планируют строить храм. Как всегда в подобных случаях, говорится в сообщении, нашлась группа "инициативных" граждан, которая внесла в Тамбовскую городскую Думу предложение о присвоении скверу, расположенному на территории Первомайской площади города Тамбова, названия "Варваринский сквер", в честь утраченного храма.

РПЦ отбирает школы и скверы в России - общественность негодует

Скриншот видео: facebook.com/opentambov/

Теперь же РПЦ считает, что имеет право "восстановить" разрушенную когда-то церковь на месте сквера.

Жители ближайших к скверу домов рассказывают, что некие молодые люди уже ходили по подъездам, выясняя отношение к восстановлению храма под их окнами. Люди боятся, что их мнение, как всегда не услышат, сквер испортят и нагородят заборов.

На видео, опубликованого тамбовским СМИ, можно заметить "одинокого пикетчика" - это единственная форма протеста, разрешенная в России, который держит в руках плакат с надписью "То что творит РПЦ - жуткое неуважение к народу России, оскорбление чувств самых разных людей и разжигание ненависти к себе самой".

Видео: facebook.com/opentambov/

Напомним, ранее мы сообщали о том, что закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу.

Также мы публиковали новость о том, что в РФ казаки основали свою церковь: ждут от Варфоломея томос.

Ранее мы сообщали, что Филарет рассказал о контроле КГБ над церковью.

Видео: РБК-Украина

Епифаний рассказал, что может разделить Украинскую церковь "Еще бы такого президента": в сети отреагировали на заявление Епифания
Новости Украины церковьРПЦЕпифаний
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь