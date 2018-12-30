РПЦ відбирає школи та сквери в Росії - громадськість обурюється

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На місці скверу хочуть побудувати церкву

Нещодавно стало відомо, що РПЦ зібралися передати три шкільних будівлі в російському Тамбові. Тепер же на місці скверу збираються побудувати церкву. Про це повідомляють незалежні російські ЗМІ у Facebook.

Спочатку у сквері встановили хрест - тепер планують будувати храм. Як завжди в подібних випадках, йдеться в повідомленні, знайшлася група "ініціативних" громадян, яка внесла в Тамбовську міську Думу пропозицію про присвоєння скверу, розташованому на території Первомайської площі міста Тамбова, назви "Варваринський сквер", на честь втраченого храму.

Скріншот відео: facebook.com/opentambov/

Тепер же РПЦ вважає, що має право "відновити" зруйновану колись церкву на місці скверу.

Мешканці найближчих до скверу будинків розповідають, що деякі молоді люди вже ходили по під'їздах, з'ясовуючи ставлення до відновлення храму під їх вікнами. Люди бояться, що їх думку, як завжди не почують, сквер зіпсують і нагородять парканів.

На відео, опублікованому тамбовським ЗМІ, можна помітити "самотнього пікетника" - це єдина форма протесту, дозволена в Росії, який тримає в руках плакат з написом "Те, що творить РПЦ - моторошна неповага до народу Росії, образа почуттів самих різних людей і розпалювання ненависті до себе самої".

Відео: facebook.com/opentambov/

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що закон про перейменування УПЦ МП вступив в силу.

Також ми публікували новину про те, що в РФ козаки заснували свою церкву: чекають від Варфоломія томос.

Раніше ми повідомляли, що Філарет розповів про контроль КДБ над церквою.

Відео: РБК-Україна