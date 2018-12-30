ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

РПЦ відбирає школи та сквери в Росії - громадськість обурюється

STYLERЖиття    30.12.2018 - 17:43
РПЦ відбирає школи та сквери в Росії - громадськість обурюється
Ілюстративне фото: GettyImages

На місці скверу хочуть побудувати церкву

Нещодавно стало відомо, що РПЦ зібралися передати три шкільних будівлі в російському Тамбові. Тепер же на місці скверу збираються побудувати церкву. Про це повідомляють незалежні російські ЗМІ у Facebook.

Спочатку у сквері встановили хрест - тепер планують будувати храм. Як завжди в подібних випадках, йдеться в повідомленні, знайшлася група "ініціативних" громадян, яка внесла в Тамбовську міську Думу пропозицію про присвоєння скверу, розташованому на території Первомайської площі міста Тамбова, назви "Варваринський сквер", на честь втраченого храму.

РПЦ відбирає школи та сквери в Росії - громадськість обурюється

Скріншот відео: facebook.com/opentambov/

Тепер же РПЦ вважає, що має право "відновити" зруйновану колись церкву на місці скверу.

Мешканці найближчих до скверу будинків розповідають, що деякі молоді люди вже ходили по під'їздах, з'ясовуючи ставлення до відновлення храму під їх вікнами. Люди бояться, що їх думку, як завжди не почують, сквер зіпсують і нагородять парканів.

На відео, опублікованому тамбовським ЗМІ, можна помітити "самотнього пікетника" - це єдина форма протесту, дозволена в Росії, який тримає в руках плакат з написом "Те, що творить РПЦ - моторошна неповага до народу Росії, образа почуттів самих різних людей і розпалювання ненависті до себе самої".

Відео: facebook.com/opentambov/

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що закон про перейменування УПЦ МП вступив в силу.

Також ми публікували новину про те, що в РФ козаки заснували свою церкву: чекають від Варфоломія томос.

Раніше ми повідомляли, що Філарет розповів про контроль КДБ над церквою.

Відео: РБК-Україна

Єпіфаній розповів, що може розділити Українську церкву "Ще б такого президента": в мережі відреагували на заяву Єпіфанія
Новини України РПЦцерковьЄпіфаній
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся