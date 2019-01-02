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"С наилучшими пожеланиями": узник Кремля нарисовал новогодний поздравительный рисунок (фото)

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 22:58
"С наилучшими пожеланиями": узник Кремля нарисовал новогодний поздравительный рисунок (фото)
Фото: Павел Гриб (Игорь Гриб facebook.com)

В сети отцу политзаключенного выражают поддержку и желают Павлу Грибу крепкого здоровья и терпания

Незаконно удерживаемый в Российской Федерации украинский политзаключенный Павел Гриб, у которого сильно ухудшилось здоровье и резко упало зрение, нарисовал новогоднее поздравление. Об этом в среду, 2 января, сообщил его отец Игорь на своей странице в соцсети Facebook.

Также он опубликовал фото самого рисунка.

На нем изображены снеговик и коробка с подарком возле него. Также виден дом, из трубы которого идет дым. Вдали высятся пики гор, а в центре рисунка - большая елка. 

"С наилучшими пожеланиями. Павел", - написано в верхнем углу, а сверху посередине - "Friendship si magic!" (Дружба - это волшебство).

&quot;С наилучшими пожеланиями&quot;: узник Кремля нарисовал новогодний поздравительный рисунок (фото)

"Новогоднее поздравление Павла из-за решетки", - подписал Игорь Гриб работу сына.

&quot;С наилучшими пожеланиями&quot;: узник Кремля нарисовал новогодний поздравительный рисунок (фото)

Скрин с Facebook-страницы Игоря Гриба

В комментариях к его посту пользователи сети желаю Павлу Грибу здоровья и терпения, а также встретить следующий Новый год вместе со своей семьей:

"Желаю следующий Новый год встретить с Павлом! Мы все этого хотим";

"Здоровья ему! Победы! Мирного неба и родной земли под ногами!";

"Здоровье сыночку и возвращения домой!";

"Господи, милый ребенок, он мечтает о доме, пихте и подарке. Пусть его подарком в новом году станет возвращение в украинскую семью и родительский дом!";

"Пусть год новый принесет вам встречу со своим ребенком! Надежды и сил вам всем!";

"Надеюсь, что все будет хорошо. Павлу - здоровья и терпения. Держись!"...

&quot;С наилучшими пожеланиями&quot;: узник Кремля нарисовал новогодний поздравительный рисунок (фото)

Скрин комментариев с Facebook-страницы Игоря Гриба

Ранее отец политзаключенного Игорь Гриб отмечал, что Павел не получает никакой корреспонденции, но писать ему все равно очень нужно, так как поддержка жизненно необходима

Также мы писали о том, что вывезенный в РФ Павел Гриб написал девушке письмо, в котором попросил прислать ему вещи и продукты. 

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