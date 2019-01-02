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"З найкращими побажаннями": в'язень Кремля намалював новорічний вітальний малюнок (фото)

STYLERЖиття    02.01.2019 - 22:58
"З найкращими побажаннями": в'язень Кремля намалював новорічний вітальний малюнок (фото)
Фото: Павло Гриб (Ігор Гриб facebook.com)

У мережі батькові політв'язня висловлюють підтримку і бажають Павлу Грибу міцного здоров'я і терпания

Український політв'язень Павло Гриб, який незаконно утримується в Російській Федерації та у якого сильно погіршилося здоров'я і різко впав зір, намалював новорічне привітання. Про це в середу, 2 січня, повідомив його батько Ігор на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також він опублікував фото самого малюнка.

На ньому зображені сніговик і коробка з подарунком біля нього. Також видно будинок, з труби якого йде дим. Далеко височіють піки гір, а в центрі малюнка - велика ялинка.

"З найкращими побажаннями. Павло", - написано у верхньому куті, а зверху посередині - "Friendship si magic!" (Дружба - це магія).

&quot;З найкращими побажаннями&quot;: в'язень Кремля намалював новорічний вітальний малюнок (фото)

"Новорічне привітання Павла з-за ґрат", - підписав Ігор Гриб роботу сина.

&quot;З найкращими побажаннями&quot;: в'язень Кремля намалював новорічний вітальний малюнок (фото)&quot;З найкращими побажаннями&quot;: в'язень Кремля намалював новорічний вітальний малюнок (фото)

Скрін з Facebook-сторінки Ігоря Гриба

В коментарях до його посту користувачі мережі бажаю Павлу Грибу здоров'я і терпіння, а також зустріти Новий рік разом зі своєю родиною:

"Бажаю наступний Новий рік зустріти з Павлом! Ми всі цього хочемо";

"Здоров'я йому! Перемоги! Мирного неба і рідної землі під ногами!";

"Здоров'я синочкові та повернення додому!";

"Господи, мила дитина, він мріє про дім, ялицю та подарунок. Хай його подарунком в новому році стане повернення в українську родину та батьківський дім!";

"Нехай новий рік принесе вам зустріч зі своєю дитиною! Надії і сил вам всім!";

"Сподіваюся, що все буде добре. Павлу - здоров'я і терпіння. Тримайся!"...

&quot;З найкращими побажаннями&quot;: в'язень Кремля намалював новорічний вітальний малюнок (фото)&quot;З найкращими побажаннями&quot;: в'язень Кремля намалював новорічний вітальний малюнок (фото)

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Ігоря Гриба

Раніше батько політв'язня Ігор Гриб зазначав, що Павло не отримує жодної кореспонденції, але писати йому все одно дуже потрібно, так як підтримка життєво необхідна.

Також ми писали про те, що вивезений в РФ Павло Гриб написав дівчині листа, в якому попросив надіслати йому речі і продукти.

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