Саня, беги: самый сильный человек планеты замахнулся на Усика

Александр Усик попал под прицел Василия Вирастюка
Александр Усик провел "дуэль взглядов" с самым сильным человеком в мире Василием Вирастюком. Об этом свидетельствуют фотографии, которые выложил Вирастюк на своей странице в Instagram.
Спортсмены встретились на олимпийской базе в Конча-Заспе, где Усик ведет подготовку к своему первому бою в супертяжелом весе.
Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
"1 апреля, и это не шутка. Разбавлю вашу ленту новостей позитивом! P.S. Дальше додумайте что-то сами", - подписал фото Вирастюк.
Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
Пользователи сети также прокомментировали данные фото.
Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
"Бой за звание абсолютной Гордости страны!";
"Фото заряжено на силу и здоровье! как оберег";
"Саня беги";
"Тренер по физподготовке Усика";
"Крутизна этих фото просто зашкаливает!";
"Два чемпиона";
"Тот момент, когда уже не столь уверен в целесообразности своего перехода в супертяжи";
"Хорошие фотографии";
"Украинская гордость и сила".
Напомним, что Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Точная дата боя пока неизвестна, но предполагается, что поединок состоится 17 или 25 мая.
Ранее Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну. Об этом сам боксер сказал в одном из последних интервью.
Мы таксе писали о том, что Усик попал в скандал из-за своей публикации в честь начала Великого поста.