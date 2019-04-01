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Саня, беги: самый сильный человек планеты замахнулся на Усика

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 16:31
Саня, беги: самый сильный человек планеты замахнулся на Усика
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Александр Усик попал под прицел Василия Вирастюка

Александр Усик провел "дуэль взглядов" с самым сильным человеком в мире Василием Вирастюком. Об этом свидетельствуют фотографии, которые выложил Вирастюк на своей странице в Instagram.

Спортсмены встретились на олимпийской базе в Конча-Заспе, где Усик ведет подготовку к своему первому бою в супертяжелом весе.

Саня, беги: самый сильный человек планеты замахнулся на Усика

Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

"1 апреля, и это не шутка. Разбавлю вашу ленту новостей позитивом! P.S. Дальше додумайте что-то сами", - подписал фото Вирастюк.

Саня, беги: самый сильный человек планеты замахнулся на Усика

Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Пользователи сети также прокомментировали данные фото.

Саня, беги: самый сильный человек планеты замахнулся на Усика

Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

"Бой за звание абсолютной Гордости страны!";

"Фото заряжено на силу и здоровье! как оберег";

"Саня беги";

"Тренер по физподготовке Усика";

"Крутизна этих фото просто зашкаливает!";

"Два чемпиона";

"Тот момент, когда уже не столь уверен в целесообразности своего перехода в супертяжи";

"Хорошие фотографии";

"Украинская гордость и сила".

Напомним, что Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Точная дата боя пока неизвестна, но предполагается, что поединок состоится 17 или 25 мая.

Ранее Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну. Об этом сам боксер сказал в одном из последних интервью.

Мы таксе писали о том, что Усик попал в скандал из-за своей публикации в честь начала Великого поста.

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