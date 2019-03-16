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Сбежал со школы и не вернулся: под Киевом пропал 15-летний подросток

STYLERЖизнь    16.03.2019 - 10:24
Сбежал со школы и не вернулся: под Киевом пропал 15-летний подросток
Помогите найти Аркадия Кривцова (коллаж РБК-Украина)

Близкие просят неравнодушных украинцев помочь с поисками

Под Киевом разыскивается парень, который сбежал со школы и больше не появлялся. Родственники не знают местоположения ребенка и просят о помощи украинцев. Об этом информирует Киев Оперативный в Facebook.

"Внимание! #Розыск! Сбежал со школы (#17 в городе Ирпень) и не вернулся Аркадий Кривцов, 2004 года рождения. 167 сантиметров роста, худощавого телосложения", - указано в сообщении.

Сбежал со школы и не вернулся: под Киевом пропал 15-летний подростокФото: (facebook.com/KyivOperativ)

Также отмечается, что парень был одет в темную куртку, серую шапку, синие джинсы, кроссовки Nike. Под курткой чёрная кофта Under Armor. При наличии каких-либо сведений о месте пребывания ребенка - звоните по телефону: +380 (96) 890 52 88 либо 102.

Напомним, что в Киеве пропала 15-летняя девушка с татуировкой. На момент исчезновения София была одета в зеленую куртку с капюшоном, брюки черного цвета с красными лампасами, кроссовки темно-серого цвета.

К слову, полиция объявила в розыск двух опасных преступников, которые совершили перестрелку с сотрудниками патрульной полиции.

Также мы писали, что в Днепре уже неделю ищут 16-летнюю девочку, которая 5-го марта ушла в школу и не вернулась.

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