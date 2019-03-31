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Сбываются одно за другим: предсказания культового писателя на 2019 год

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 15:38
Сбываются одно за другим: предсказания культового писателя на 2019 год
Предсказания на 2019 год (коллаж РБК-Украина)

Предсказания на 2019 год от великого фантаста Айзека Азимова массово начали сбываться

Предсказания на 2019 год от писателя-фантаста Айзека Азимова, которые он озвучил в далеком 1964-м по просьбе журналистов The New York Times, начали сбываться. 

Например, в своем тексте о том, каким он видит мир через 55 лет, Азимов указал, что все телефоны станут портативными и будут снабженными экраном.

"Вы сможете видеть человека, которому звоните. Дисплей можно будет использовать для просмотра документов, фотографий и чтения отрывков из книг", - обещал Азимов.

Более того, еще в середине прошлого века фантас был уверен, что стационарные телефоны уйдут на второй план, а связь с абонентами в разных уголках планеты будет осуществляться через спутники.

Также он говорил, что телевизоры перестанут быть "огромными ящиками" и их можно будет "вешать на стены". Более того, в 60-х Азимов был уверен, что "кино станет объемным" (сейчас это 3D).

Помимо всего прочего, Азимов предрекал широкое распространение бытовой техники, снабженной таймерами, а об еде он говорил так: "Полноценные обеды и ужины будут храниться в холодильнике, пока не придет время их разогреть".

Также знаменитый писатель обещал, что появятся роботы, однако "управлять ими будут люди". Равно как и компьютерами, которые "будут функционировать не самостоятельно, а на основе программ, заложенных людьми".

В 60-х годах Азимов был уверен, что человек через 55 лет сможет максимально приблизиться к Марсу.

Также фантаст предрекал появление солнечных электростанций - и это еще до создания первых солнечных батарей.

А еще в 1964 году, когда на нашей планете жило всего три миллиарда человек, писатель предположил, что к 2019 году нас будет 6,5 млрд (тут Азимов ошибся совсем немного - сейчас землян чуть больше семи с половиной миллиардов).

 

Сбывается и самое грустное пророчество Азимова: "Люди продолжат отдаляться от природы в попытках создать более подходящую для них окружающую среду".

Напомним, недавно участница Битвы экстрасенсов предсказала скорый конец света.

Также мы писали, что украинские мольфары и ясновидящие предсказали уже, кто будет следующим президентом Украины. Этот прогноз многих удивил.

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