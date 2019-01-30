Секс-скандал в ВСУ: восемь женщин заявили о домогательствах полковника

За интимные отношения мужчина предлагал стремительную карьеру

Видео: (YouTube/ТСН)

Лейтенант украинской армии Валерия Сикал обвинила командира в домагательствах. Она утверждает, что это вынудило ее перевестись в другую часть, а после - написать заявление в полицию и военную прокуратуру. Оказалось, девушка была не единственной жертвой, передает ТСН.

24-летняя Валерия публично призналась, что постоянное унижение, грязные намеки и психологическое насилие со стороны командира она терпела почти год. "Говорил, что я должна делать ему хорошо, удовлетворять его в сексуальном плане. Пытался меня обнять, прижать к себе", - говорит она.

За интимные отношения предлагал стремительную карьеру, а когда та отказывала, продолжал еще больше издеваться. Своему супругу о домогательствах Валерия призналась не сразу, но когда командир не отпустил ее на больничный после операции, она терпеть устала.

Рассказав все мужу, женщина написала заявление правоохранителям и перевелась в другую часть. Позже оказалось, что она далеко не единственная пострадавшая от такого поведения командира и есть еще минимум восемь жертв. По крайней мере, столько девушек сообщили о домагательствах со стороны мужчины.

Кроме навязчивых ухаживаний полковника к подчиненным, ходят слухи и про особые методы воспитания солдат. В сети даже гуляет видео, будто по его приказу за нарушение устава солдатам ставят клизмы.

Подобного рода дела крайне трудно доказать, поэтому женщины в основном молчат. Но Валерия с мужем не отступают и собирают свидетельства женщин, с которыми пойдут в суд.

Напомним, что в Берлине задержаны подозреваемые в сексуальных домагательствах в новогоднюю ночь. В то же время в полиции заявили, что в целом новогодняя ночь в немецкой столице прошла "очень спокойно".

Мы также писали, что видео о женщинах на войне растрогало украинцев. Когда началась вооруженная агрессия против Украины, женщины первыми, оставив домашние дела и детей, переобули удобную обувь на берцы и пошли на фронт.