Будни защитниц: видео о женщинах на войне растрогало украинцев

Коллаж РБК-Украина

Сейчас в Вооруженных силах Украины находится более 24 тысяч женщин

Удивительно эмоциональный текст о женщинах Украины, которые находятся в зоне ООС, не оставил никого равнодушным. Пост был опубликован на Facebook-странице фонда "Повернись живим".

Благодаря этим смелым женщинам каждое наше утро в Украине является добрым, а ночи проходят в покое, а не под звуки выстрелов. Когда началась вооруженная агрессия против Украины, женщины первыми, оставив домашние дела и детей, переобули удобную обувь на берцы и пошли на фронт.

Сейчас они не надевают модные наряды и не интересуются новыми трендами, потому что единственное, что они носят, это — военная форма. Там, на линии фронта, на востоке Украины, они, не смотря ни на что, выполняют опасные боевые задания на одном уровне с мужчинами и сохраняют для украинцев мир.

По последним данным Министерства обороны Украины, в рядах армии находятся более 24 тысяч женщин. Примерно 31 тысяча занята на административных должностях в ВСУ.

Около 7 тысяч из этих женщин уже имеют статус участника боевых действий.

Фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook разместил видео, которое посвящено всем женщинам, которые сейчас находятся на фронте. Видео впервые было опубликовано на странице Невидимый Батальон/Invisible Battalion. Проект создали при поддержке UN Women Ukraine.

#завдякиЇй: Женщины в украинской армии Не хранительницы, а защитницы! Благодаря им каждый наш утро доброе, а ночи проходят в тишине, а не под звуки выстрелов. Как только в Украине началась вооруженная агрессия РФ, они сменили каблуки на берцы, платья на военную форму и отправились на восток, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами и защищают мирное небо над нами. По данным Министерства обороны, в украинской армии служат более 24 тысяч женщин и еще 31 тысяча работают на административных должностях в ВСУ. Около семи тысяч из них имеют статус участника боевых действий. Трогательное видео, посвященное женщинам в армии, появилось на странице Невидимый Батальон / Invisible Battalion. Проект был создан при поддержке UN Women Ukraine. Мужчины и женщины оставили свои семьи и дома, чтобы получить для Украины счастливое свободное будущее. И каждый из нас должен помочь им приблизить нашу общую победу. Сделать это можно здесь: https://goo.gl/tpYrhv Фонд «Вернись живым» Опубликовано Вернись живым Четверг, 6 декабря 2018 г.

Они оставили свои дома, чтобы сохранить нашу жизнь мирной и счастливой. Именно этим женщинам и мужчинам мы благодарны за то, что можем строить планы на будущее и растить детей.

Каждый может помочь украинским воинам приблизить нашу общую победу. Фонд "Повернись живим" предлагает это сделать и пройти по ссылке.

Напоминаем, 5 декабря в Украине и во всем мире отмечался Международный день волонтера. Волонтерство - это состояние души, особая работа сердца, когда тебе болит чужая беда, когда о себе думаешь меньше, чем о других. Так охарактеризовала эту деятельность Яна Зинкевич.

Также в Facebook-сообществе рассказали трогательную историю про смелую женщину-военную, которая служит на передовой и удерживает порядок в мужском коллективе. Лариса Устроєва родом из Черкасской области.

Наши отважные девушки в рядах украинской армии

Видео РБК-Украина