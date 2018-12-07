Будні захисниць: відео про жінок на війні зворушило українців

Колаж РБК-Україна

Зараз у Збройних силах України перебуває понад 24 тисячі жінок

Напрочуд емоційний текст про жінок України, що перебувають у зоні ООС, не залишив нікого бійдужим. Пост був опублікований на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

Завдяки цим сміливим жінкам кожен наш ранок в Україні є добрим, а ночі проходять у спокої, а не під звуки пострілів. Коли почалася збройна агресія проти України, жінки першими, залишивши домашні справи і дітей, перевзули зручне взуття на берці й пішли на фронт.

Зараз вони не вдягають модне вбрання й не цікавляться новими трендами, бо єдине що вони носять, це — військова форма. Там, на лінії фронту, на сході Украини вони, не дивлячись ні на що, виконують небезпечні бойові завдання на одному рівні із чоловіками й зберігають для українців мир.

За останніми даними Міністерства оборони України, в лавах армії знаходяться понад 24 тисячі жінок. Приблизно 31 тисяча зайнята на адміністративних посадах у ЗСУ.

Близько 7 тисяч з цих жінок вже мають статус учасника бойових дій.

Фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook розмістив відео, яке присвячене усім жінкам, які зараз перебувають на фронті. Відео вперше було опубліковане на сторінці Невидимий Батальйон/Invisible Battalion. Проект створили за підтримки UN Women Ukraine.

#завдякиЇй: Жінки в українській армії Не берегині, а захисниці! Завдяки їм кожен наш ранок добрий, а ночі проходять у тиші, а не під звуки пострілів. Як тільки в Україні почалася збройна агресія РФ, вони змінили підбори на берці, сукні – на військову форму й вирушили на схід, де виконують бойові завдання на рівні з чоловіками та боронять мирне небо над нами. За даними Міністерства оборони, в українській армії служать понад 24 тисячі жінок та ще 31 тисяча працюють на адміністративних посадах у ЗСУ. Близько семи тисяч з них мають статус учасника бойових дій. Зворушливе відео, присвячене жінкам у війську, з’явилося на сторінці Невидимий Батальйон / Invisible Battalion. Проект було створено за підтримки UN Women Ukraine. Чоловіки й жінки залишили свої родини та домівки, щоб здобути для України щасливе вільне майбутнє. І кожен з нас має допомогти їм наблизити нашу спільну перемогу. Зробити це можна тут: https://goo.gl/tpYrhv Фонд «Повернись живим» Опубліковано Повернись живим Четвер, 6 грудня 2018 р.

Вони залишили свої домівки, щоб зробити наше життя мирним й щасливим. Саме цим жінкам і чоловікам ми дякуємо за те, що можемо будувати плани на майбутнє й ростити дітей.

Кожен може допомогти українським воїнам наблизити нашу спільну перемогу. Фонд "Повернись живим" пропонує це зробити й переглянути посилання.

Нагадуємо, 5 грудня в Україні й у всьому світі відзначався Міжнародний день волонтера. Волонтерство - це стан душі, особлива робота серця, коли тобі болить чужа біда, коли про себе думаєш менше, ніж про інших. Так охарактеризувала цю діяльність Яна Зінкевич.

Також у Facebook-спільноті розповіли зворушливу історію про сміливу жінку-військову, яка служить на передовій і утримує порядок в чоловічому колективі. Лариса Устроєва родом з Черкаської області.

Наші відважні дівчата в лавах української армії

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