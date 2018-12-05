День волонтера: українці подякували тим, без кого ми б не справились

Ілюстративне фото (facebook.com/ra_vladpromo)

Волонтерство в Україні з початком війни на сході виросло в потужний громадянський рух

5 грудня в Україні й у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. Волонтерство - це стан душі, особлива робота серця, коли тобі болить чужа біда, коли про себе думаєш менше, ніж про інших. Так колись охарактеризувала цю діяльність Яна Зінкевич.

Звісно, українцям здавна були притаманні традиції взаємодопомоги. Та роком народження українського волонтерського руху можна вважати 2014-й. Так, саме Революція Гідності дала поштовх розвитку волонтерства в нашій країні: волонтери добровольцями йшли на фронт, збирали по світу гроші для військових, знаходили й везли на передову все, що лише могли.

Ілюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні, з нагоди свята, відомі українські активісти, зірки й бійці звернулася до волонтерів, кожен з яких сьогодні тримає наше небо. Волонтерів, завдяки яким Україна вистояла й зберегла незалежність.

"Дякую, люди, що підставляєте своє плече там, де воно найбільше потрібне. Дякую за вміння слабкість перетворювати на силу. Дякую, що зігріваєте світ любов‘ю! Волонтерські ряди трохи зміліли, а проблем не зменшилося. Але я знаю, що серця залишилися волонтерськими. Просто їм треба про це часом нагадувати. Сьогодні саме такий день. Зі святом!" - написала Анжеліка Рудницька.

Скриншот (facebook.com/AnzhelikaRudnytska)

Журналіст Юрій Бутусов зауважив, що "у нас не можна жити, якщо не жертвуєш багато чим".

"Жити не тільки заради себе - жити заради інших. Пишатися не собою - а своїм внеском в людей. Віддавати без розрахунку на визнання і оцінку. І не вимагаючи повноважень брати відповідальність за інших, за свою країну...Геометрична прогресія доброї волі у співгромадянах вразила мене п'ять років тому, саме революція створила волонтерський рух. А війна перетворила волонтерство в головний мобілізаційний ресурс країни. З днем волонтера - з справжнім народним святом", - додав журналіст.

Скриншот (facebook.com/butusov.yuriy)

"Я нічого не буду писати. Просто величезне вам дякую! Без вас ми б не справились!" - звернувся до волонтерів сержант ЗСУ Олексій Кодьман.

З Днем волонтера всіх, хто небайдужий до долі України і робить все, що може, для Перемоги! Вітаємо жіночок і бабусь , що в'язали і в'яжуть шкарпетки бійцям, всіх, хто плете захисні сітки. Вітаємо хлопців, що варять пічки-буржуйки, ремонтують техніку. Вітаємо жіночок, що відрами готують смаколики для бійців. Тих, хто приніс відро картоплі у волонтерський центр, хто забирає овочі додому, щоб посушити їх і зробити "сухі борщі". Вітаємо швачок, які шиють необхідні речі хлопцям. Вітаємо тих, хто в лікарні бійцям, зраненим душею, співав під гітару пісні, приносив все, що треба, щоб зробити перебування там більш комфортним. Вітаємо тих, хто сідає за кермо, щоб відвезти допомогу на схід. Вітаємо дітей, що плетуть браслети, захисні сітки і пишуть бійцям добрі побажання з малюнками. Дякуємо всім, хто присвячує свій час, енергію, виявляє щире бажання допомогти іншим, не чекаючи подяк та винагороди. Нехай ваші благі справи повертаються вам добром подвійно! Опубліковано Життя з Україною в серці Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Відео: Facebook/ukrainevserci

"З Днем волонтера всіх, хто небайдужий до долі України і робить все, що може, для Перемоги! Вітаємо жіночок і бабусь, які в'язали і в'яжуть шкарпетки бійцям, всіх, хто плете захисні сітки. Вітаємо хлопців, які варять пічки-буржуйки, ремонтують техніку. Вітаємо жіночок, які відрами готують смаколики для бійців. Тих, хто приніс відро картоплі у волонтерський центр, хто забирає овочі додому, щоб посушити їх і зробити "сухі борщі". Вітаємо швачок, які шиють необхідні речі хлопцям. Вітаємо тих, хто в лікарні бійцям, зраненим душею, співав під гітару пісні, приносив все, що треба, щоб зробити перебування там більш комфортним. Вітаємо тих, хто сідає за кермо, щоб відвезти допомогу на схід. Вітаємо дітей, які плетуть браслети, захисні сітки і пишуть бійцям добрі побажання з малюнками. Дякуємо всім, хто присвячує свій час, енергію, виявляє щире бажання допомогти іншим, не чекаючи подяк та винагороди. Нехай ваші благі справи повертаються вам добром подвійно!" - йдеться у пості спільноти "Життя з Україною в серці".

Відомий музикант і художник Юрій Журавель присвятив "дорогеньким" волонтерам файний малюнок.

Скриншот (facebook.com/Zhuravelll)

Окремо персональні вітання приймає одна з найвідоміших та найактивніших волонтерів - Наталія Юсупова.

"Наталю, вітаю з днем волонтера! Без вас і таких, як ви, країна не вистоїть! Здоров'я, радості, миру!" - написала Олена Бежан.

Скриншот (facebook.com/galyna.guzjo)

Styler приєднується до усіх привітань і дякує українським волонтерам за їхню шляхетну жертовність, активну громадянську позицію та фанатичну відданість справі на благо всієї країни!

Раніше відомий український письменник і активіст Сергій Жадан ініціював аукціон для допомоги волонтерам.

Відео: РБК-Україна