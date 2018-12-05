День волонтера: украинцы поблагодарили тех, без кого мы бы не справились

Иллюстративное фото (facebook.com/ra_vladpromo)

Волонтерство в Украине с началом войны на востоке переросло в мощное гражданское движение

5 декабря в Украине и во всем мире отмечают Международный день волонтера. Волонтерство - это состояние души, особая работа сердца, когда тебе болит чужая беда, когда о себе думаешь меньше, чем о других. Так когда-то охарактеризовала эту деятельность Яна Зинкевич.

Конечно, украинцам издавна были присущи традиции взаимопомощи. Но годом рождения украинского волонтерского движения можно считать 2014-й. Да, именно Революция Достоинства дала толчок развитию волонтерства в нашей стране: волонтеры добровольцами шли на фронт, собирали по миру деньги для военных, находили и везли на передовую все, что только могли.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сегодня, по случаю праздника, известные украинские активисты, звезды и бойцы обратилась к волонтерам, каждый из которых сегодня держит наше небо. Волонтеров, благодаря которым Украина выстояла и сохранила независимость.

"Спасибо, люди, что подставляете свое плечо там, где оно больше всего нужно. Спасибо за умение слабость превращать в силу. Спасибо, что согреваете мир любовью! Волонтерские ряды немного обмелели, а проблем не уменьшилось. Но я знаю, что сердца остались волонтерскими. Просто им надо об это напоминать. Сегодня именно такой день. С праздником!" - написала Анжелика Рудницкая.

Скриншот (facebook.com/AnzhelikaRudnytska)

Журналист Юрий Бутусов отметил, что "у нас нельзя жить, если не жертвуешь многим".

"Жить не только ради себя - жить ради других. Гордиться не собой - а своим вкладом в людей. Отдавать без расчета на признание и оценку. И не требуя полномочий брать ответственность за других, за свою страну... Геометрическая прогрессия доброй воли в согражданах впечатлила меня пять лет назад, именно революция создала волонтерское движение. А война превратила волонтерство в главный мобилизационный ресурс страны. С днем волонтера - с настоящим народным праздником", - добавил журналист.

Скриншот (facebook.com/butusov.yuriy)

"Я ничего не буду писать. Просто огромное вам спасибо! Без вас мы бы не справились!" - обратился к волонтерам сержант ВСУ Алексей Кодьман.

С Днем волонтера всех, кто неравнодушен к судьбе Украины и делает все, что может, для Победы! Поздравляем женщин и бабушек , что в'связали и в'свяжут носки бойцам, всех, кто плетет защитные сетки. Поздравляем ребят, которые варят печки-буржуйки, ремонтируют технику. Поздравляем женщин, ведрами готовят вкусности для бойцов. Тех, кто принес ведро картошки в волонтерский центр, кто забирает овощи домой, чтобы посушить их и сделать "сухие борщи". Поздравляем швей, которые шьют необходимые вещи ребятам. Поздравляем тех, кто в больнице бойцам, израненной душой, пел под гитару песни, приносил все, что нужно, чтобы сделать пребывание там более комфортным. Поздравляем тех, кто садится за руль, чтобы отвезти помощь на восток. Поздравляем детей, которые плетут браслеты, защитные сетки и пишут бойцам добрые пожелания с рисунками. Спасибо всем, кто посвящает свое время, энергию, проявляет искреннее желание помочь другим, не ожидая благодарностей и вознаграждения. Пусть ваши благие дела возвращаются вам добром вдвойне! Опубликовано Жизнь с Украиной в сердце Вторник, 4 декабря 2018 г.

Видео: Facebook/ukrainevserci

"С Днем волонтера всех, кто неравнодушен к судьбе Украины и делает все, что может, для Победы! Поздравляем женщин и бабушек, которые связали и свяжут носки бойцам, всех, кто плетет защитные сетки. Поздравляем ребят, которые варят печки-буржуйки, ремонтируют технику. Поздравляем женщин, которые ведрами готовят вкусности для бойцов. Тех, кто принес ведро картошки в волонтерский центр, кто забирает овощи домой, чтобы посушить их и сделать "сухие борщи". Поздравляем швей, которые шьют необходимые вещи ребятам. Поздравляем тех, кто в больнице бойцам, израненным душой, пел под гитару песни, приносил все, что нужно, чтобы сделать пребывание там более комфортным. Поздравляем тех, кто садится за руль, чтобы отвезти помощь на восток. Поздравляем детей, которые плетут браслеты, защитные сетки и пишут бойцам добрые пожелания с рисунками. Спасибо всем, кто посвящает свое время, энергию, проявляет искреннее желание помочь другим, не ожидая благодарностей и вознаграждения. Пусть ваши благие дела возвращаются вам добром вдвойне!" - говорится в посте сообщества "Життя з Україною в серці".

Известный музыкант и художник Юрий Журавель посвятил "дорогеньким" волонтерам милый рисунок.

Скриншот (facebook.com/Zhuravelll)

Отдельно персональные поздравления принимает одна из самых известных и самых активных волонтеров - Наталья Юсупова.

"Наташа, поздравляю с днем волонтера! Без вас и таких, как вы, страна не выстоит! Здоровья, радости, мира!" - написала Елена Бежан.

Скриншот (facebook.com/galyna.guzjo)

Styler присоединяется ко всем поздравлениям и благодарит украинских волонтеров за их благородную жертвенность, активную гражданскую позицию и фанатичную преданность делу на благо всей страны!

Ранее известный украинский писатель и активист Сергей Жадан инициировал аукцион для помощи волонтерам.

Видео: РБК-Украина