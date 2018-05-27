"Сердце обливается кровью": на Волыни за два дня погибли тысячи пчел

Пасечники винят агрофирму, которая обрабатывала поля по соседству

В десяти селах Гороховского района Волынской области массово вымерли пчелы. Об этом сообщает ТСН.

Пасечники Волынской области сообщили, что пчелы начали погибать тысячами прямо возле своих ульев. Основной причиной они считают то, что все пасеки стоят рядом с рапсовым полем, которое накануне обрабатывали химикатами.

У пасечника Тараса Кмина погибла треть насекомых, жизнь оставшихся – под вопросом. В прошлом году он обустроил 50 ульев и накупил пчел на $6000.

Тарас Кмин рассказал, что увидел много мертвых пчел в своих ульях и тут же начал звонить соседям, которые сообщили, что и у них такая же ситуация.

"Сердце обливается кровью – иначе никак нельзя сказать. Сколько это труда и всего", - признается Тарас Кмин.

"Каждый цветок имеет свой цвет обножки. Прилетела с рапсовой пыльцой и перевернулась в конвульсиях", - рассказал другой пасечник Валерий Сьомак.

Агрофирма-арендатор обрабатывала посевы рапса накануне того, как пчелы начали массово гибнуть. Представитель предприятия отвергает обвинения пасечников, так как, по его мнению, химикаты, которые использовали для обработки полей – не ядовитые.

"Мне сказал агроном, что нашей вины там нет. Больше мне нечего сказать", - заявил руководитель отдела СТЗОВ Имени Леси Украинки Владимир Буць.

Пасечники в свою очередь сообщают, что если бы их заранее предупредили о том, что будут обрабатывать поля, то был бы шанс пчел спасти, так, как если бы они были в ульях – то вреда бы для них не было.

Агрофирма-арендатор заявила, что обработку полей останавливать не будет, так как они не успевают по графику и вины своей не признают.

Сельский голова Леонид Лукьянчук в курсе всей этой ситуации и высказывает свое недовольство действиями агрофирмы.

"Ко мне никто не обращался. Чего они так самостоятельно взялись. Наверное, думали, что последствий таких не будет", - предположил он.

На следующий день, после обеда, жители сел вызвали полицию и ветеринарную службу для того, чтобы остановить работы по обработке рапсового поля.

Полиция допросила свидетелей, а представители ветеринарной службы подготовили пробы для экспертизы. Они утверждают, что с таким массовым отравлением пчел столкнулись впервые.

"Как будет лабораторное подтверждения, тогда можно о чем-то говорить", - пояснил руководитель Турийского РО ГУ Держспоживслужбы Петр Мороз.

Кроме того, растения и мертвых пчел отправят в специальные лаборатории Киева и Одессы, чтобы подтвердить отравление и заручиться поддержкой в суде. Юристы советуют подавать коллективный иск.

"Зафиксировать данный факт, сделать экспертную оценку, оценить стоимость своих убытков и обратиться в суд о взыскании этого ущерба", - пояснил юрист Олег Огородник.

Видео: На Волыни массово погибли пчелы (ТСН)

Кстати, в Ивано-Франковской области стадо коров отравилось из-за химикатов на полях.

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Видео: video.rbc.ua