Сеть потрясло фото избитого полицейскими ребенка из приюта

В сети вспомнили историю приюта "Свитанок" (фото: pixabay.com)

В сети показали фото маленькой девочки, избитой полицейскими

Украинских полицейских обвиняют в том, что два года назад они избивали детей в одесском приюте "Свитанок". В сети показали фото избитой девочки, на котором можно увидеть ноги в синяках у ребенка. Отмечается, что два стража правопорядка до сих пор находятся на службе, но один из них под следствием.

Об этом утверждает журналист Анна Бабинец на своей странице в Facebook.

"Это произошло два года назад. Правоохранители регулярно издевались над детьми из приюта. Сегодня двое из трех - и дальше на службе, один - под следствием. Мы должны видеть такие фото, чтобы понимать, что это не случайность", - написала Анна.

Девочку избивали полицейские два года назад (фото: facebook.com/anna.babinets.1)

Напомним, скандал в одесском приюте "Свитанок" разразился два года назад. Тогда стало известно, что из учреждения сбежали семеро детей, у одного ребенка были острые психологические проблемы, а шестерых неправомерно не отпускали домой. При возвращении детей в приют полицейские применяли к ним силу, а некоторых заставляли облизывать обувь.

Тогда об издевательствах над детьми рассказывали волонтеры.

"Дети рассказали, что охранники избили их, облили холодной водой, ударили электрошокером и ремнем, а потом до изнеможения заставили приседать с вытянутыми руками", — рассказывали волонтеры.

Также били детей и воспитатели, вместе с охраной они постоянно измывались над воспитанниками.

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Автор: Мария Соловей