В сети показали видео драки кандидатов в мэры под Ровно: что произошло

Под Ровно подрались кандидаты в мэры (иллюстративное фото: freepik.com)

Под Ровно чиновник и активист устроили разборки

Под Ровно чиновник и активист, которых называют кандидатами в мэры, устроили драку на улице. Конкуренты на будущих местных выборах, которые намечены на 25 октября, обменивались ударами кулаками по голове и корпусу, били коленями и боролись на земле.

Видео разборки опубликовал пользователь Facebook Паша Ткаченко.

Отмечается, что драчунами оказались первый заместитель мэра города Костополь Андрей Ткачук и общественный активист Александр Вирчик.

Перед потасовкой звучали обвинения в краже, после чего мужчины сразу же перешли от словесных выпадов к кулачным боям. Также в сети пишут, что конфликт произошел из-за того, что чиновник якобы оклеветал оппонента.

В то же время пользователи интернета в комментариях уточняют, что потасовка на прошлой неделе на самом деле произошла из-за поздравительных баннеров в городе, которые установили по инициативе Ткачука, а Вирчику это не понравилось.

Фото: скрин комментариев facebook.com/groups/typical.kostopil

Также юзеры опубликовали видео, на котором мужчины спорят из-за баннеров. Отмечается, что уже после этого и произошла драка (предупреждаем - присутствует нецензурная брань и сцены насилия!)

Видео: Под Ровно чиновник и активист устроили разборки

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