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Шабаш: УПЦ МП в Одессе устроила бал в годовщину расстрелов на Майдане (фото)

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 12:42
Шабаш: УПЦ МП в Одессе устроила бал в годовщину расстрелов на Майдане (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

В сети резко осудили мероприятие

В Одессе в день памяти Героев Небесной сотни местные представители РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) организовала военный бал с участием курсантов военных вузов. Как сообщили в пресс-службе епархии, мероприятие было приурочено к международным дням православной молодежи и онкобольного ребенка.

Отмечается, что традиционный благотворительный Сретенский бал прошел с танцами, музыкой и пением.

В частности, несколько протодиаконов продемонстрировали свои вокальные таланты. Также выступил молодежный хор этой епархии, а специальным гостем стал участник шоу "Україна має талант" Геннадий Цветков.

 

Фото: eparhiya.od.ua

На аукционе 19 февраля продали картины, и эти средства обещают передать на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Пользователи сети довольно эмоционально отреагировали на проведение подобного мероприятия в День памяти Героев Небесной сотни:  

"Попы, это понятно. Там Мордор приказал. Но одесситы. Шок";

"Шабаш ведьм и колдунов, ничего святого";

"Это не маразм, это точно сформированная провокация. И с этим надо разобраться";

"Где совесть и мораль? Бал на крови украинского народа? В день скорби, какой бы благотворительностью не прикрывались, все равно"...

Шабаш: УПЦ МП в Одессе устроила бал в годовщину расстрелов на Майдане (фото)

Скрин комментариев (facebook.com)

Как сообщалось ранее, 20 февраля, в пятую годовщину гибели героев Небесной Сотни на Майдане Незалежности в Киеве зажгли Лучи Достоинства. Каждый луч соответствует месту гибели героев.

Также мы писали о том, что недавно прихожане Свято-Крестовоздвиженского храма в селе Озерцы Волынской области провели собрание, на котором решили перейти к ПЦУ. Однако протоиерей храма Михаил Курпиль отказался поддержать общину, забрал из церкви свои вещи и, несмотря на уговоры прихожан, покинул их.

За пять лет умерли 18 родителей Героев Небесной Сотни Лучи Достоинства озарили Майдан Независимости (фоторепортаж)
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