В Шарм-эль-Шейхе изнасиловали 5-летнюю украинку: мать девочки все отрицает

В Египте, на популярном курорте Шарм-эль-Шейх произошло страшное преступление. Жертвой насильника стала пятилетняя девочка из города Сумы.

О диком преступлении стало известно от Министерства иностранных дел. В ведомстве обратились в полицию города Сумы и сообщили, что в больницу Шарм-эль-Шейха доставили 5-летнюю украинку, жительницу этого города, для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования. Известно, что девочку зовут Милана и она вместе с родителями из Сум отправилась на отдых в Египет. Детали сообщает издание Vesti со ссылкой на собственные источники в Министерстве внутренних дел.

Пятилетняя девочка была доставлена в больницу с обширным кровотечением, которое произошло в результате травмы в области промежности и наружных органов.

"Несмотря на утверждение матери ребенка, что ее дочь травмировалась в результате неудачного прыжка в бассейн, есть все основания полагать, что девочку изнасиловали", - рассказал источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Полиция проводит следственные действия и выясняет все детали происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны новые детали об изнасиловании ребенка в Новых Санжарах.

А также рассказывали о том, что в Сумах подростки изнасиловали мальчика.