У Шарм-ель-Шейху зґвалтували 5-річну українку: мати дівчинки все заперечує

В Єгипті, на популярному курорті Шарм-ель-Шейх стався страшний злочин. Жертвою насильника стала п'ятирічна дівчинка з міста Суми.

Про дикий злочин стало відомо від Міністерства закордонних справ. У відомстві звернулися в поліцію міста Суми та повідомили, що в лікарню Шарм-ель-Шейха доставили 5-річну українку, мешканку цього міста, для надання медичної допомоги з ознаками зґвалтування. Відомо, що дівчинку звати Мілана і вона разом з батьками з Сум відправилася на відпочинок в Єгипет. Деталі повідомляє видання Vesti з посиланням на власні джерела в Міністерстві внутрішніх справ.

П'ятирічна дівчинка була доставлена в лікарню з великою кровотечею, яке відбулося в результаті травми в області промежини та зовнішніх органів.

"Всупереч твердженням матері дитини, що її дочка травмувалася в результаті невдалого стрибка в басейн, є всі підстави вважати, що дівчинку зґвалтували", - розповіло джерело в правоохоронних органах.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Поліція проводить слідчі дії та з'ясовує всі деталі події.

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