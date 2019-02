Лавина погребла под собой лыжников: видео стихии и все подробности

Спасатели уже вытащили из снежной ловушки четырех лыжников

В Швейцарии во вторник, 19 февраля, на горнолыжном курорте Кран-Монтана после схождения лавины под снегом оказались минимум 12 человек. Четырех лыжников уже удалось спасти.

На месте работают около ста спасателей. Также к операции были привлечены военнослужащие и горнолыжные инструкторы, задействованы вертолеты и собаки.

Ближайшие трасы заблокированы, проводится эвакуация.

Некоторые лыжники публикуют в сети фото и видео, на которых показаны как спасательные работы, так и жуткий момент схождения лавины, которая стремительно несется вслед за ними.

Фото: twitter.com/planetski

Пока не известно, что стало причиной лавины. Это мог быть как "каприз" погоды, так и действия самих спортсменов.

Видео: YouTube / Vusi Play

Портал 20Minutes передает слова 40-летнего горнолыжника Марсьяля о том, что лавина была высотой 1,5-4 метра. Мужчина добавил, что стихия произвела на него глубокое впечатление.

Всего на горнолыжном курорте Кран-Монтана на склоне Бернских Альп расположены более 160 км трасс.

Фото: за несколько часов до схождения лавины на Кран-Монтана (twitter.com/annamaria_84)

Ранее снежная стихия на курорте Порт дю Солей забрала жизнь 24-летнего патрульного. Он вместе с напарником готовился взорвать скопившийся снег, чтобы обезопасить передвижение лыжников. Но правоохранителей накрыла внезапная лавина. Через некоторое время спасатели смогли извлечь тело погибшего из под почти полутораметровой снежной могилы.

По оценке Института исследования снега и лавин (SLF), лавине на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана присвоили 2 и 5 баллов по шкале опасности.

#CransMontana #AvalancheCransMontana live the vision from a skier //video pic.twitter.com/hwbTMX8fWE

Видео: twitter.com/RiccardoGalardi

По словам представителя спасательно-поисковой группы, поиски проходят в очень сложных условиях, передает Le Nouvelliste.

"Тут невероятный объем снега, толщиной 2 метра, и все это на протяжении 300 метров. Это весенняя лавина, она очень компактная. На этой трассе лыжники не обязаны носить специальные маячки, помогающие найти их при лавине", - сказал он.

That terrifying moment as the avalanche engulfs many around you... https://t.co/WEQ3UEiJw4

Video: RT @alexisramu #CransMontana #CransMontanaAvalanche #braveskier#CransMontana pic.twitter.com/zAHrrj2JPG