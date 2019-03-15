Шоколад и кофе вскоре исчезнут: ученые шокировали заявлением

Гурманов могут ожидать неприятные изменения

Ученые заявили, что кофе и шоколад могут исчезнуть из продажи навсегда. Кроме того, из рациона людей могут исчезнуть оливковое масло, рыба и вино. Причиной этому является глобальное потепление.

Исчезновению разного рода еды будет способствовать изменение климата. Эксперты неоднократно предупреждали, что жителям Земли необходимо осознать масштабность проблемы и не закрывать на данную катастрофу глаза.

В ближайшем будущем зерна не будут давать всходы, а потепление Мирового океана приведет к вымиранию рыбы. Климатологи прогнозируют, что потепление и повышение температуры на Земле может привести к тому, что к 2100 году будет затоплена часть Крыма, Запорожской, Одесской и Херсонской областей.

Проблема изменения климата с каждым днем становится все более актуальной, ведь с каждым годом уровень воды в Мировом океане стремительно растет. Один из островов в Тихом океане, площадью четыре с половиной гектара, недавно был полностью затоплен.

Эксперты предрекают, что в течение ближайших 80-ти лет ряд больших украинских городов могут уйти под воду. Среди них: Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск, Керчь и прочие. Поэтому не стоит пренебрегать советами и предостережениями ученых, ведь это может вылиться в неразрешимую проблему.

Напомним, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений в истории наблюдений.

Мы писали, что Днепр, который и ранее вызывал обеспокоенность у экологов, может обмелеть вдвое через 50 лет и это грозит катастрофической нехваткой воды.

Также мы сообщали, что ученые дали новый прогноз для человечества о глобальном потеплении и предупредили, что на земле станет очень жарко.