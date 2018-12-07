"Шутники" распространили очередной нелепый фейк про Украину (фото)

Фото: Коллаж РБК-Украина

Неизвестные переделали иллюстрацию из обложки издания Charlie Hebdo

В сети распространяется новый фейк, где якобы французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру о безвизовом режиме Украины. Соответствующая публикация размещена на портале Livejournal.

Charlie Hebdo известен своими карикатурами и репортажами нонконформистского характера, поэтому неизвестные "шутники" решили этим воспользоваться, распространив новый фейк.

Суть новости состояла в том, что известное французкое издание якобы опубликовало карикатуру о безвизовом режиме с Украиной. На самом деле, иллюстрацию переделали из настоящей обложки издания. А соответствующий номер был выпущен еще в 2016 году и речь в нем шла о мусульманах.

Напомним, что в сети разоблачили очередной фейк росСМИ. Российские журналисты в годовщину Евромайдана показали в передаче "Первого канала" мужчину, который якобы живет в нищете в Украине. На своем сайте известный блогер Илья Варламов рассказал, что участник передачи на самом деле житель Беларуси и к Евромайдану отношения не имеет.

Ранее мы писали о том, что в Словакии распространился фейк про Украину. В частности речь идет о картинке, на которой изображена непонятная карта Украины. В словацкой полиции отмечают, что секретарь ООН Пан Ги Мун еще в 1991 году просил о регистрации границ в Украине. И поскольку ее не было, значит Украины не существует.

А также рассказывали о том, что на росТВ опозорились из-за Украины. Во время эфира ведущая Ольга Скабеева почему-то "официально" удалила из наших магазинов соль, что следует из опубликованного видео.

Видео: РБК-Украина