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"Жартівники" поширили черговий безглуздий фейк про Україну (фото)

STYLERЖиття    07.12.2018 - 16:00
"Жартівники" поширили черговий безглуздий фейк про Україну (фото)
Фото: Колаж РБК-Україна

Невідомі переробили ілюстрацію з обкладинки видання Charlie Hebdo

У мережі поширюється новий фейк, де нібито французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo опублікував карикатуру про безвізовий режим України. Відповідна публікація розміщена на порталі Livejournal.

Charlie Hebdo відомий своїми карикатурами і репортажами нонконформістського характеру, тому невідомі "жартівники" вирішили цим скористатися, поширивши новий фейк.

Суть новини полягала в тому, що відоме французьке видання опублікувало нібито карикатуру про безвізовий режим з Україною. Насправді, ілюстрацію переробили зі справжньої обкладинки видання. А відповідний номер був випущений ще у 2016 році і мова в ньому йшла про мусульман.

 

Нагадаємо, що у мережі викрили черговий фейк росЗМІ. Російські журналісти в річницю Євромайдана показали в передачі "Першого каналу" чоловіка, який нібито живе в бідності в Україні. На своєму сайті відомий блогер Ілля Варламов розповів, що учасник передачі насправді мешканець Білорусі і до Євромайдану відношення не має.

Раніше ми писали про те, що у Словаччині поширився фейк про Україну. зокрема мова йде про картинку, на якій зображена незрозуміла карта України. В словацькій поліції зазначають, що секретар ООН Пан Гі Мун ще у 1991 році просив про реєстрацію кордонів в Україні. І оскільки її не було, то України не існує.

А також розповідали про те, що на ростб зганьбилися через Україну. Під час ефіру ведуча Ольга Скабєєва чомусь "офіційно" видалила з наших магазинів сіль, що випливає з опублікованого відео.

Відео: РБК-Україна

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