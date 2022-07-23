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Сильные грозы и резкое похолодание: где ожидается опасная погода

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Суббота 23 июля 2022 07:30
Сильные грозы и резкое похолодание: где ожидается опасная погода Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни готовит сразу несколько неприятных сюрпризов. В субботу часть страны накроет адской жарой, а в воскресенье придут сильные грозы и резкое похолодание.

Какая погода ждет украинцев на выходных - читайте в материале ниже.

По данным Укргидрометцентра, в субботу западные области, центр и юг страны накроет сильной жарой.

В западной части страны синоптики днем прогнозируют +31 +33 градуса, на севере, в центре до +30, а на юге до +31 градуса.

На востоке ожидаются сильные дожди, и температура днем будет колебаться от +23 до +25 градусов. Теплее будет в Полтавской области и в Днепре - до +27 +29 градусов.

В Киеве 23 июля синоптики прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью, но без осадков. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем столбики термометров покажут +28 +30 градусов.

Сильные грозы и резкое похолодание: где ожидается опасная погода

Карта погоды на субботу, 23 июля

В воскресенье грозами накроет запад страны, север, центральные и большинство южных областей. На востоке будет сухо и солнечно. По всей стране возможно усиление ветра - до шквальных порывов.

Температура воздуха в западной части резко упадет до +24 +26 градусов, в центре и на востоке будет жарко, от +29 до +31 градуса.

В южной части грозы захватят Одессу и Николаев, но будет жарко - до +29 +32 градусов. На востоке днем температура воздуха поднимется до +28 +30 градусов.

В Киеве 24 июля ожидается гроза и сильный ветер. Ночью в столице от +16 до +18 градусов, днем синоптики прогнозируют от +29 до +31 градуса.

Сильные грозы и резкое похолодание: где ожидается опасная погодаКарта погоды на воскресенье, 24 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцев ждут резкие перепады погоды и много дождей в конце июля.

А также мы писали о том, что часть областей накроет еще одной волной сильной жары.

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