"Зима стала мягкой": синоптик дала прогноз на 9 декабря

Фото: Зима (РБК-Украина)

В Киеве будет влажно и тепло

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам, чего ждать от погоды 9 декабря. По ее прогнозу, практически на всей территории нашей страны будет плюсовая температура, но на Западе усилится сильный ветер, влажность будет держаться еще ближайшую неделю. Об этом Диденко написала у себя на странице в Facebook.

"Зима стала мягкой. Температура воздуха в воскресенье везде в Украине будет выше нуля градусов. Где-то максимально в пределах 0 + 5 градусов. На Западе ветер усилится до штормового. Влажная погода пока остается. Или мокрый снег, или дождь. И такая ситуация продержится и на следующей неделе", - отметила синоптик.

Диденко предупредила украинцев о надвигающемся циклоне. Он придет в Украину 11 декабря.

"А с 11 декабря на Востоке и Юге, 12 декабря в большинстве областей Украины погода усложнится. К нам скакнет с юга циклон, который и определит неблагоприятные погодные условия. В Киеве завтра будет сыро и тепло, до +2 градусов. 10 декабря - статус-кво. 11 декабря - без особых изменений. 12 декабря - циклон, а, следовательно, сами знаете что, уже и боюсь писать", - предупредила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в среду значительно ухудшится погода, отметила Наталка.

"Словом, существенное ухудшение погоды будет в среду в столице. Завтра максимум осадков и тепло. Такое тепло очень условное, я, например, в таких градусах все равно одеваюсь, как на -5 градусов. Вирусы очень любят такую ​​погоду, поэтому натягивайте капюшоны и шарфы на лоб и глаза, чтобы они, вирусы, вас не узнали", - подытожила Наталка.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что по прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 8 декабря, в Киеве будет пасмурная погода.

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

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