"Зима стала мякою": синоптик дала прогноз на 9 грудня

Фото: Зима (РБК-Україна)

У Києві буде волого і тепло

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям, чого чекати від погоди 9 грудня. За її прогнозом, практично на всій території нашої країни буде плюсова температура, але на Заході посилиться сильний вітер, вологість буде триматися ще найближчий тиждень. Про це Діденко написала у себе на сторінці Facebook.

"Зима стала м'якою. Температура повітря в неділю скрізь в Україні буде вище нуля градусів. Десь максимально в межах 0 + 5 градусів. На Заході вітер посилиться до штормового. Волога погода поки залишається. Або мокрий сніг, чи дощ. І така ситуація протримається і на наступному тижні", - зазначила синоптик.

Діденко попередила українців про те, що насувається циклон. Він прийде в Україну 11 грудня.

"А з 11 грудня на Сході і Півдні, 12 грудня у більшості областей України погода ускладниться. До нас стрибне з півдня циклон, який і визначить несприятливі погодні умови. У Києві завтра буде сиро і тепло, до +2 градусів. 10 грудня - статус-кво. 11 грудня - без особливих змін. 12 грудня - циклон, а, отже, самі знаєте що, вже і боюся писати", - попередила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

У Києві в середу значно погіршиться погода, зазначила Наталка.

"Словом, істотне погіршення погоди буде в середу в столиці. Завтра максимум опадів і тепло. Таке тепло дуже умовне, я, наприклад, в таких градусах все одно одягаюся, як на -5 градусів. Віруси дуже люблять таку погоду, тому натягуйте капюшони і шарфи на лоб і очі, щоб вони, віруси, вас не дістали", - підсумувала Наталка.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що за прогнозами Укргідрометцентру, у суботу, 8 грудня, в Києві буде хмарно.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати самих лютих морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.