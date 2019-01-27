Синоптики предрекли снежный "апокалипсис": каким областям не повезет

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Синоптики предупреждают быть осторожными, выходя на улицу

В воскресенье, 27 января, в Украине ожидаются сложные погодные условия: на большей части страны будут идти снегопады и дожди. Сильные снегопады, местами дожди ожидаются в Киевской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. На западе местами пройдет небольшой снег, сообщает Gismeteo.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

В западных областях днем термометры покажут от 0 до -7 градусов. В ночь с субботы на воскресенье ожидается от -2 до -6 градусов.

В северных и центральных областях днем прогнозируется от -2 до -7 градусов, в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях до +1 градуса. Ночью же температура воздуха составит от-5 до -8 мороза. В Харьковской и Сумской областях ночью ожидается от -14 до -16 градусов, а в Черниговской области ночью температура снизится аж до -20 градусов.

Степень угроз погодных условий (фото: meteo.gov.ua)

В восточной части днем столбики термометров покажут в пределах от +2 до +4 градусов, ночью ожидается от -5 до -10 мороза.

На юге страны днем ожидается от +1 до +4 градусов выше ноля, а ночью прогнозируется от -4 до +4 градусов в Одесской области.

27 января в Киеве ночью значительный снег, днем - без существенных осадков. На дорогах столицы будет скользко. Температура днем опустится до -8 градусов, а в ночь на воскресенье, 28 января синоптики прогнозируют -14 градусов.

В горах Закарпатской, Ивано-Франковской областей ожидается значительный уровень снеголавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Карта лавинной опасности (фото: meteo.gov.ua)

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Видео: РБК-Украина