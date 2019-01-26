Когда уйдут морозы из Украины: синоптик назвала даты

Фото: первый день весны будет холодным (pixabay.com/ru/users/henry51055)

Погода готовится заморозить украинцев

В ближайшее время украинцам стоит ожидать усиления морозов, однако потом они отступят в большинстве областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Дидеко в своем свежем блоге, передает Opinionua.

Так, в ближайшее время в западных областях Украины и в большинстве центральных регионов ночная температура резко опуститься.

"Температура воздуха будет колебаться в районе 6-14 градусов мороза, а местами до -12-17. На протяжении дня столбики термометров будут показывать -3-9 градусов. Но в южной части Украины и юго-востоке, а также в районах Днепра и области придет потепление. Температура воздуха ночью будет -1-5 градусов, а днем от 2 мороза до 4 тепла", - сказала она.

Прогноз погоды в Украине (opinionua.com)

Более того, утверждает Диденко, также стоит ожидать ослабления погоды.

"В большинстве областей Украине морозы ослабятся с 29-30 января. Преимущественно влажная погода, но появится больше прояснений", - подчеркнула она.

Прогноз погоды в Украине (meteo.gov.ua)

Напомним, что народные синоптики рассказали, когда из Украины уйдут обильные осадки.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань предупредил о существенном похолодании, которое накроет всю Украину.