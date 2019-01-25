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Как уберечься при гололедице: жизненно важные советы

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 16:26
Как уберечься при гололедице: жизненно важные советы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Гололедица часто становится причиной переломов черепа, позвоночника, костей верхних и нижних конечностей

На дорогах Киева и других городов 25-26 января будет гололедица. В связи с этим в Минздраве дали несколько советов, которые помогут украинцам не травмироваться на тонком слое льда.

Главное, говорят в ведомстве, не спешить, не держать руки в карманах и сконцентрироваться.

Главные правила безопасности при гололедице

  • Не торопитесь: чем медленнее вы идете, то мешим является риск упасть и травмироваться.
  • Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении.
  • Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения - падать будет не так высоко и не так больно.
  • Держитесь в стороне от зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек.
  • Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь при гололедице значительно увеличивается.
  • Не обувайтесь в сапоги на высоких каблуках: идеальный вариант - удобная обувь с рельефной подошвой.

Как уберечься при гололедице: жизненно важные советы

Иллюстрация (moz.gov.ru)

При этом специалисты отмечают, что даже если не сразу, а через некоторое время после падения начала болеть голова и появилась тошнота или боль в суставах - срочно стоит обратиться к врачу.

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