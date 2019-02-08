Синоптики предупредили о резких перепадах температуры

Украинцев ожидают сильные ночные морозы

В субботу, 9 февраля, по всей территории Украины осадки не предвидятся, будет облачная погода. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, передает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики предупреждают о резких "температурных скачках" - разница между дневной и ночной температурой кое-где будет достигать 14-ти градусов.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от -1 до -6 мороза, а днем будет по-весеннему тепло, здесь ожидается температура от +2 до +6 градусов. В Черновицкой области ночью будет немного холоднее: столбики термометров опустятся до -8 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На севере Украины ночная температура составит от -7 до -10 градусов мороза, днем ожидается от -3 мороза до +1 тепла.

В центре ночью тоже будет холодно: термометры покажут от -7 до -10 мороза, а в Черкасской области температура снизится до -11 градусов. Днем температурные показатели составят от -2 мороза до 0 градусов.

На востоке ночью ожидается от -8 до -10 градусов. Немного теплее будет в Донецкой области: ночью столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов мороза. Днем в регионе будет от -3 до 0 градусов.

В южных областях ночная температура составит от -1 до -5 градусов, днем ожидается от +1 до +4 градусов тепла.

Карта погоды: meteo.gov.ua

Завтра в Киеве без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью будет от -7 до -9 мороза, а днем столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса.

Напомним, ранее мы сообщали, что в "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны.

Кстати, Леонид Горбань, которого называют "народным синоптиком", рассказал Styler чего ждать украинцам в первый месяц весны. Также он предупредил, что из-за жаркой погоды весной и летом по всем областям РФ будет прослеживаться падение уровня урожая.

Видео: РБК-Украина