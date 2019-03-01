Синоптики предупредили о сложных погодных условиях в первый день весны

Первый день весны принесет осадки, ветер и похолодание

В пятницу, 1 марта, в Украину наконец-то придет календарная весна, которая, увы, не порадует хорошей погодой. В большинстве областей ожидается мокрый снег, а на юге - снег с дождем. Без осадков будет на западе страны, а также в Одесской и Николаевской областях.

Также синоптики Укргидрометцентра предостерегают украинцев о сильных порывах ветра, которые порой будут достигать 15-24 метров в секунду, из-за чего был даже объявлен "желтый уровень опасности".

В западных областях температура днем будет колебаться на уровне от +2 до +6 тепла, в ночь на субботу, 2 марта, значительно похолодает - от -1 до -5 мороза. Днем будет значительно теплее в Закарпатской области - от +7 до +9 градусов выше нуля.

На севере Украины днем температура составит от +2 до +4 градусов, ночью будет от -4 тепла до -6 мороза.

В центральных областях днем - от +2 до +5 тепла, а в ночь на субботу - от -3 до -5 мороза.

Погода в Украине 1 марта принесет снег с дождем и похолодание (фото: РБК-Украина)

На востоке страны ожидается от +2 до +5 днем, ночью похолодает - столбики термометров покажут от -3 до -5 мороза.

В южных областях днем все еще будет тепля погода - от +6 до +8 тепла, ночью же температура снизится - от -1 до -3 ниже нуля.

В Крыму днем ожидаются осадки в виде мокрого дождя. Дневная температура составит от +7 до +9 тепла, ночью столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса.

В Киеве днем ожидается от 0 до +2 тепла, а в ночь на субботу, 2 марта - от -4 до -6 мороза. Днем будет идти небольшой снег, который прекратится ближе к ночи.

Напомним, синоптик Наталка Диденко сообщила, что в ближайщие дни в Украине будет холодно, а в некоторых областях температура будет достигать -11 градусов мороза.

Кстати, львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.

Также мы писали о том, что в Украине планируется сделать выходным День Европы, к празднованию которого украинцы присоединились еще в 2003 году.