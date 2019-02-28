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В Киеве объявили желтый уровень опасности: что случилось

STYLERЖизнь    28.02.2019 - 14:54
В Киеве объявили желтый уровень опасности: что случилось
Коллаж РБК-Украина

Украинцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях в первый весенний день

В Киеве и других городах Украины объявили желтый уровень погодной опасности. По словам специалистов Гидрометцентра, до конца суток 28 февраля и 1 марта порывы ветра будут достигать 15-24 м/сек.

Это означает, что в стране будут наблюдаться "потенциально опасные погодные условия".

Чтобы сохранить свое здоровье и имущество украинцам советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, автомобили спрятать в гараж, или же оставить на значительном расстоянии от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов и тому подобное).

Кроме того, украинцев предупреждают об ухудшении самочувствия в ближайшие дни.

Так, в соответствии с графиком эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в ближайшие дни будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия.

В Киеве объявили желтый уровень опасности: что случилось

Скриншот (meteo.gov.ua)

В первый день весны, а также второго марта жители нашей страны могут испытывать значительную нагрузку на терморегуляционную систему: могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость и сонливость.

Напомним, что в пятницу, 1 марта, в Украине ожидается нестабильная весенняя погода.

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