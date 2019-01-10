Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 10 января

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях температура воздуха существенно опустится

В четверг, 10 января по всей территории Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. В большинстве областей будет низкая температура воздуха, а также ожидаются снегопады. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке страны будет идти снег. Ночная температура воздуха опустится до -8 -10 градусов. Днем ожидается от 0 до -4 градусов. В Днепре до +1 градуса.

В южных областях ожидается снег, снег с дождем и усиление ветра. Ночью в регионе от -1 до -3 градусов, днем от +1 до +4 градусов, в Одессе до +5 градусов.

На севере Украины пройдет небольшой снег. Ночная температура опустится до -12 -14 градусов. Днем синоптики прогнозируют от -5 до -7 градусов.

В западных областях синоптики также прогнозируют небольшие осадки в виде снега. Сухо будет только на Волыни. Ночная температура будет колебаться от -9 до -13 градусов, на Закарпатье -5 -7 градусов. Днем в регионе ожидается от -3 до -6 градусов.

В центральной части страны будет холодно, возможен небольшой снег. Ночью от -6 до -12 градусов. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до -1 -3 градусов.

В столице 10 января пройдет небольшой снег. Ночная температура воздуха опустится до -15 градусов. Днем ожидается -4 -6 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кроме того, народный синоптик Наталка Диденко предупредила, что в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидается сложная погода 10 января. Она отметила, что жителей этих областей ожидает снег, мокрый снег, дождь, метель, гололед, налипание мокрого снега и штормовой ветер.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Наталка Диденко предупредила о сильном штормовом ветре и снегопаде.

А также мы писали о том, что климатолог рассказал украинцам, когда придет потепление.