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Синоптики попередили про погіршення погодних умов 10 січня

STYLERЖиття    10.01.2019 - 06:42
Синоптики попередили про погіршення погодних умов 10 січня
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

В деяких областях температура повітря суттєво знизиться

У четвер, 10 січня по всій території України очікуються несприятливі погодні умови. У більшості областей буде низька температура повітря, а також очікуються снігопади. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході країни буде йти сніг. Нічна температура повітря опуститься до -8 -10 градусів. Вдень очікується від 0 до -4 градусів. У Дніпрі до +1 градуса.

У південних областях очікується сніг, сніг з дощем і посилення вітру. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень від +1 до +4 градусів, в Одесі до +5 градусів.

На півночі України пройде невеликий сніг. Нічна температура опуститься до -12 -14 градусів. Вдень синоптики прогнозують від -5 до -7 градусів.

У західних областях синоптики також прогнозують невеликі опади у вигляді снігу. Сухо буде тільки на Волині. Нічна температура коливатиметься від -9 до -13 градусів, на Закарпатті -5 -7 градусів. Вдень в регіоні очікується від -3 до -6 градусів.

В центральній частині країни буде холодно, можливий невеликий сніг. Вночі від -6 до -12 градусів. Вдень синоптики прогнозують підвищення температури до -1 -3 градусів.

У столиці 10 січня пройде невеликий сніг. Нічна температура повітря опуститься до -15 градусів. Вдень очікується -4 -6 градусів.

Синоптики попередили про погіршення погодних умов 10 січня

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Крім того, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму очікується складна погода 10 січня. Вона зазначила, що жителів цих областей очікує сніг, мокрий сніг, дощ, хуртовини, ожеледь, налипання мокрого снігу та штормовий вітер.

Синоптики попередили про погіршення погодних умов 10 січня

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Наталка Діденко попередила про сильний штормовий вітер та снігопад.

А також ми писали про те, що кліматолог розповів українцям, коли прийде потепління.

В "Укравтодорі" попередили про погіршення погодних умов В Україні завтра очікуються хуртовини та до -16 градусів морозу
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