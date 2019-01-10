Синоптики попередили про погіршення погодних умов 10 січня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

В деяких областях температура повітря суттєво знизиться

У четвер, 10 січня по всій території України очікуються несприятливі погодні умови. У більшості областей буде низька температура повітря, а також очікуються снігопади. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході країни буде йти сніг. Нічна температура повітря опуститься до -8 -10 градусів. Вдень очікується від 0 до -4 градусів. У Дніпрі до +1 градуса.

У південних областях очікується сніг, сніг з дощем і посилення вітру. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень від +1 до +4 градусів, в Одесі до +5 градусів.

На півночі України пройде невеликий сніг. Нічна температура опуститься до -12 -14 градусів. Вдень синоптики прогнозують від -5 до -7 градусів.

У західних областях синоптики також прогнозують невеликі опади у вигляді снігу. Сухо буде тільки на Волині. Нічна температура коливатиметься від -9 до -13 градусів, на Закарпатті -5 -7 градусів. Вдень в регіоні очікується від -3 до -6 градусів.

В центральній частині країни буде холодно, можливий невеликий сніг. Вночі від -6 до -12 градусів. Вдень синоптики прогнозують підвищення температури до -1 -3 градусів.

У столиці 10 січня пройде невеликий сніг. Нічна температура повітря опуститься до -15 градусів. Вдень очікується -4 -6 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Крім того, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму очікується складна погода 10 січня. Вона зазначила, що жителів цих областей очікує сніг, мокрий сніг, дощ, хуртовини, ожеледь, налипання мокрого снігу та штормовий вітер.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Наталка Діденко попередила про сильний штормовий вітер та снігопад.

А також ми писали про те, що кліматолог розповів українцям, коли прийде потепління.