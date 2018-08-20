Синоптики рассказали, когда над Украиной разойдутся тучи

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Синоптики прогнозируют 22 августа безоблачное небо во всех регионах страны

Согласно свежему прогнозу в среду, 22 августа обещается жаркая безоблачная погода. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов в тени. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики сообщают, что впервые за несколько недель небо над территорией всех областей Украины будет ясным. При этом температура воздуха будет держаться на прежнем уровне или даже опустится. Так, на западе столбики термометров покажут от 23 до 21 градуса со знаком плюс. На севере и в центре страны ожидается снижение температуры до +22… +27 градусов днем, а ночью этот показатель может достигнуть +12 градусов.

Фото: (pixabay.com)

Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины. Там ожидается жаркая температура, которая будет колебаться в рамках от +25 до +32 градусов. В течение всего дня будет дуть восточный или юго-восточный ветра.

Осадков в течение дня и в ночное время не ожидается. Возможен повышенный уровень пожарной опасности.

Скриншот прогноза погоды на 22 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, что климатологи дали ошеломляющий прогноз на ближайшие годы. Они считают, что планете грозит исчезновение лесов и засуха.

Также сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. До этого народный синоптик спрогнозировал "малый ледниковый период".

Где горожане купаются в жару – опрос (Видео: Styler)