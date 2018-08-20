Исчезновение лесов и засуха: климатологи дали ошеломляющий прогноз на ближайшие годы

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По мнению эксперта, в Украине скоро исчезнет понятие "климатическая зима"

Украинские ученые ошеломили прогнозом, каким будет климат в нашей стране в ближайшие годы. Об этом изданию "Факты" рассказала одна из авторов исследования, член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская.

Климатолог дала печальны прогноз. Она считает, что к концу нынешнего столетия в Украине почти полностью исчезнут леса.

Также, по ее словам, в Украине скоро исчезнет понятие "климатическая зима".

"Есть такое научное понятие, как "климатическая зима". Она наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Так вот, в середине нынешнего столетия зимы на юге Украины не будет вообще", - говорит Краковская.

Она считает, что основная часть осадков будет приходиться на зиму и весну, а летом увеличится вероятность засух. В то же время, летом вероятны кратковременные, но очень интенсивные дожди, которые могут повлечь за собой серьезные последствия.

Климатолог обратила внимание, что в Херсонской области уже находится самая большая в Европе пустыня — Олешковские пески и если ничего не делать, территория пустыни будет увеличиваться.

"Вокруг нее посажен самый большой в мире рукотворный лес, который сдерживает продвижение песков. К сожалению, пожары и браконьерские вырубки наносят серьезный ущерб этому лесу. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он исчез, ведь если это произойдет, то глобальное потепление поможет пустыне увеличиться", - говорит ученый.

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