Зникнення лісів і посуха: кліматологи дали приголомшливий прогноз на найближчі роки

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За думкою експерта, в Україні скоро зникне поняття "кліматична зима"

Українські вчені приголомшили прогнозом, яким буде клімат в нашій країні в найближчі роки. Про це виданню "Факти" розповіла одна із авторів дослідження, член міжурядової групи експертів з питань зміни клімату Світлана Краковська.

Кліматолог дала сумний прогноз. Вона вважає, що до кінця нинішнього століття в Україні майже повністю зникнуть ліси.

Також, за її словами, в Україні скоро зникне поняття "кліматична зима".

"Є таке наукове поняття, як "кліматична зима". Вона настає, коли середньодобова температура опускається нижче нуля. Так от, в середині нинішнього сторіччя зими на півдні України не буде взагалі", - говорить Краківська.

Вона вважає, що основна частина опадів припадає на зиму і весну, а влітку збільшиться ймовірність посух. У той же час, влітку можливі короткочасні, але дуже інтенсивні дощі, які можуть спричинити за собою серйозні наслідки.

Кліматолог звернула увагу, що в Херсонській області вже знаходиться найбільша в Європі пустеля — Олешківські піски і якщо нічого не робити, територія пустелі буде збільшуватися.

"Навколо неї посаджений найбільший в світі рукотворний ліс, який стримує просування пісків. На жаль, пожежі і браконьєрські рубки завдають серйозної шкоди цьому лісі. Ні в якому разі не можна допустити, щоб він зник, адже якщо це станеться, то глобальне потепління допоможе пустелі збільшитися", - говорить учений.

Раніше експерти розповіли, як погода позначиться на продуктах харчування.

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