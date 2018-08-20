Синоптики розповіли, коли над Україною розійдуться хмари

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Синоптики прогнозують 22 серпня безхмарне небо у всіх регіонах країни

Згідно свіжому прогнозу у середу, 22 серпня обіцяється спекотна безхмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів в тіні. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики повідомляють, що вперше за кілька тижнів небо над територією усіх областей України буде ясним. При цьому температура повітря триматиметься на колишньому рівні або навіть опуститься. Так, на заході стовпчики термометрів покажуть від 23 до 21 градуси зі знаком плюс. На півночі і в центрі країни очікується зниження температури до +22... +27 градусів вдень, а вночі цей показник може досягти +12 градусів.

Фото: (pixabay.com)

Найтепліше буде на Півдні та Сході України. Там очікується спекотна температура, яка буде коливатися в межах від +25 до +32 градусів. Протягом усього дня буде дути східний або південно-східний вітер.

Опадів протягом дня і в нічний час не очікується. Можливий підвищений рівень пожежної небезпеки.

Скріншот прогнозу погоди на 22 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що кліматологи дали приголомшливий прогноз на найближчі роки. Вони вважають, що планеті загрожує зникнення лісів і посуха.

Також повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень. До цього народний синоптик спрогнозував "малий льодовиковий період".

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