Скандал из-за Героев Небесной сотни: в Виннице провели странное действо

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Украинцы разозлились из-за такого мероприятия

В Виннице в день памяти героев Небесной Сотни устроили странное представление, которое разозлило украинцев. Фотографии мероприятия опубликовала на своей странице в Facebook волонтер Таисия Гайда.

Она рассказала, что в такой трагический для Украины день, власти Винницы устроили военизированные танцы и концерт в стиле советских времен и празднования Дня Победы в России.

"Сейчас мне прилетит, но то как в Виннице "отмечают" дни расстрела Небесной Сотни, крепко напоминает мне такие же меры "честь памяти" в "рашке". Боже, Боже, до чего мы дошли, этот совок бессмертный, "красные гвоздики" от чиновников, стихи и сценические танцы и оркестр. И заметьте, точно, как в совке, вожди впереди, позади массовка…сделали из Майдана советское шоу", – написала Гайда.

Скриншот поста (facebook.com/svoboda.gayda)

На фотографиях запечатлены подростки, которые в военной форме изображают какие-то странные фигуры, часть концертного выступления и чиновники с гвоздиками в руках.

Фото: Винница-Инфо

В комментариях украинцы возмутились из-за такого мероприятия и попытались выяснить, кто же стал режиссером такого действия.

"Попы, вожди, вишиванки и гимнастерки", - прокомментировала Таисия Гайда.

"Грустно, но кажется, что нам не выбраться из этого совкового говна. Может, это случится, но не во время нашей жизни", - написала Ярослава Парака.

"А кто художественный руководитель этого абсурда?", - спросила Алла Лизогубова, и автор поста ответила ей, что скорее всего горсовет.

"Как такое могло прийти в голову организаторам?" – возмущается Катерина Здоровцева.

Также в комментариях отметились и ветераны АТО. Они написали, что решили не посещать это мероприятия и собраться вместе, чтобы помянуть погибших.

Напомним, ранее мы писали о том, что УПЦ МП в Одессе устроила бал в годовщину расстрелов на Майдане.

А также рассказывали о том, что Лучи Достоинства озарили Майдан Независимости в память о героях Небесной сотни.