Скандал с отдыхом в Хорватии: принимающая сторона рассказала правду о формировании списков

Скандал с отдыхом детей в Хорватии (Коллаж РБК-Украина)

Стало известно, кто финансировал поездку

В договоренности между хорватскими властями и украинским МИД фигурировали дети, которые пострадали вследствие войны на Донбассе. Об этом сообщил Денис Шелер на своей странице в социальной сети Facebook.

Денис Шелер опубликовал скрины документов, которые подтверждают, что деньги на отдых украинских детей в хорватском лагере были выделены из бюджета республики Хорватия.

"Информация от хорватского МИД. В Хорватии, на острове Лошинь, находится 105 детей, которые участвуют в программе по договоренности с МИД Украины. Цена отдыха в размере 210 000 куна (коло 30 тысяч евро) – это средства из бюджета республики Хорватии. В договоренности между МИД Хорватии и МИД Украины есть документы, которые должны быть в Киеве", - написал Шелер.

Скриншот документов (facebook.com/denis.seler)

Кроме того, в договоренностях между министерством иностранных дел Хорватии и украинским МИД было указано, что отдых организовывается для детей пострадавших во время войны. В список должны были включить детей погибших в АТО; детей, которые проживают в зоне боевых действий; детей, которые получили травмы, физические или психические в связи с военными действиями на Донбассе. Ни о какой категории одаренных детей в документах не указывается.

"В договоренностях с хорватской стороны сказано: отдых для пострадавших детей во время войны (при чем в это входит: ребенок погибших, раненных, ребенок, который в настоящее время находится под прямой угрозой в зоне боевых действий, который во время военных действий получил повреждения физические или психические, или другой ребенок, связанный с войной ребенок участника АТО, ребенок, который потерял родителей и так далее). Термины очень четкие и ясные", - сообщил Денис Шилер.

Он отметил, что выбором детей в список МИД Хорватии не занимался и не мог этого сделать. Формированием списков должен был заниматься МИД Украины. Шилер обвинил Марию Ионову во лжи, так как многое из того, что она сообщала, оказалось неправдой.

"Получается, что МИД Украины через своего "заместителя" Марию Ионову публично написало, заявило неправду по следующим пунктам: что средства не из бюджета (не из украинского, но из хорватского); о категории "заслуженных детей" (нет такой категории); что в МИД Украины нет документов о договоренности по поводу поездки", - написал Шилер.

Скриншот поста (facebook.com/denis.seler)

Напомним, ранее мы писали информацию, которую смог выяснить правозащитник Павел Лисянский об отдыхе украинских детей в Хорватии.

Кроме того, свою версию произошедшего опубликовала и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Видео: РБК-Украина