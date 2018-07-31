"Нужно уметь извиняться": Ирина Геращенко рассказала свою версию о скандале с детьми в Хорватии

Фото: facebook.com/mariya.ionova

Первый вице-спикер сообщила, кто на самом деле поехал отдыхать

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о том, как формировались списки детей для отправки на отдых в Хорватию и сообщила, кто был в этих списках. Об этом Геращенко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Народный депутат отметила, что она вместе с Марией Ионовой, а также с Артуром Герасимовым и еще несколькими друзьями приложили свои личные средства, для того, чтобы профинансировать некоторые моменты поездки детей в лагерь Хорватии.

"Кстати, мы с Марией Ионовой (не хотела это писать, но теперь вынуждена), вместе с друзьями, Артуром Герасимова и другими еще приложили личные средства в финансирование проекта - на железнодорожные билеты, и на один из автобусов (это 128 000 гривен), еще 1 автобус - обеспечила Львовская ОГА, также мы профинансировали переезд автобусов паромом - 2000 евро, ведь детей должны были доставить в Хорватию автобусом, и это должна была покрыть украинская сторона. И конечно, точно не мы формировали окончательные списки, но уверена, что там все дети - достойные поощрения. И я лично не знаю ни одного ребенка из тех списков и тем более их родителей, а теперь с радостью познакомлюсь, когда в следующий раз приеду в Краматорск", - написала Геращенко.

Она отметила, что среди детей, которые поехали в Хорватию на отдых, были дети погибших пилотов ИЛ-76, дети героев Небесной сотни и много других детей. Она отметила, что несколько семей вынуждены были отказаться от поездки, так как не успевали оформить документы для выезда за границу.

"Насколько мне известно, среди 118 школьников - дети погибших пилотов ИЛ-76, дети бойцов 128 бригады, дети героев Небесной Сотни и дети военнослужащих других бригад и батальонов. К сожалению, в последнюю минуту несколько семей отказались от интересного путешествия, потому что не успели вовремя сделать паспорта или нотариальные документы, и об этом сейчас пишут в фб их родители, которые пытаются защитить от грязи организаторов поездки и тех детей, которые поехали. Эти родители отмечают, что до последней минуты планировали ехать, но один ребенок поехал в эти же сроки на международные соревнования, в других семей - не сложилось", - отметила народный депутат.

Ирина Геращенко обратилась к журналисту Дмитрию Гнапу с просьбой извиниться за свою публикацию перед теми детьми, которых он незаслуженно обидел.

"В политике и журналистике нужно уметь извиняться за ошибки. С Дмитрием Гнапом мы когда-то познакомились в "Нашей Украине", и мне казалось, нас объединяют ключевые вещи - вера в страну и принципы. Дмитрий, надеюсь, ты извинишься перед детьми, которых незаслуженно и немотивированно оскорбил всем постом, перед их родителями. Было бы честно и перед организаторами поездки. Все ошибаются, ты этим постом ошибся. Также ожидаю, что все те, кто здесь проклинали детей и организаторов, вычистят свои черные слова и перестанут разгонять измену", - написала первый вице-спикер.

Скриншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что правозащитник выяснил новые детали о поездке детей в Хорватию.

А специалист отдела образования города Краматорска Сергей Сергеев утверждает, что изначально в список детей на отдых в Хорватии должны были включить детей, которые достигли различных побед в конкурсах и олимпиадах.

Видео: РБК-Украина