"Потрібно вміти вибачатись" Ірина Геращенко розповіла свою версію про скандал з дітьми в Хорватії

Фото: facebook.com/mariya.ionova

Перший віце-спікер повідомила, хто насправді поїхав відпочивати

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла про те, як формувалися списки дітей для відправки на відпочинок в Хорватії і повідомила, хто був у цих списках. Про це Геращенко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Народний депутат зазначила, що вона разом з Марією Іонової, а також з Артуром Герасимовим і ще кількома друзями доклали свої особисті кошти, для того, щоб профінансувати деякі моменти поїздки дітей в табір Хорватії.

"До речі, ми з Марією Іонової (не хотіла писати, але тепер змушена), разом з друзями, Артуром Герасимовим та іншими ще доклали особисті кошти у фінансування проекту - на залізничні квитки, і на один з автобусів (це 128 000 гривень), ще 1 автобус - забезпечила Львівська ОДА, також ми профінансували переїзд автобусів паромом - 2000 євро, адже дітей повинні були доставити в Хорватію автобусом, і це повинна була покрити українська сторона І звичайно, точно не ми формували остаточні списки, але впевнена, що там всі діти - гідні заохочення. І я особисто не знаю жодної дитини з тих списків і тим більше їх батьків, а тепер з радістю познайомлюсь, коли в наступний раз приїду в Краматорськ", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що серед дітей, які поїхали до Хорватії на відпочинок, були діти загиблих пілотів ІЛ-76, діти героїв Небесної сотні і багато інших дітей. Вона зазначила, що кілька сімей змушені були відмовитися від поїздки, так як не встигали оформити документи для виїзду за кордон.

"Наскільки мені відомо, серед 118 школярів - діти загиблих пілотів ІЛ-76, діти бійців 128 бригади, діти героїв Небесної Сотні і діти військовослужбовців інших бригад і батальйонів. На жаль, в останню хвилину кілька сімей відмовилися від цікавої подорожі, тому що не встигли вчасно зробити паспорта або нотаріальні документи, і про це зараз пишуть в фб їх батьки, які намагаються захистити від бруду організаторів поїздки і тих дітей, які поїхали. Ці батьки відзначають, що до останньої хвилини планували їхати, але одна дитина поїхала у ці ж терміни на міжнародні змагання, в інших сімей - не склалося", - зазначила народний депутат.

Ірина Геращенко звернулася до журналіста Дмитру Гнапа з проханням вибачитися за свою публікацію перед тими дітьми, яких він незаслужено образив.

"В політиці та журналістиці потрібно вміти просити пробачення за помилки. З Дмитром Гнапом колись ми познайомилися в "Нашій Україні", і мені здавалося, нас об'єднують ключові речі - віра в країну і принципи. Дмитро, сподіваюся, ти вибачишся перед дітьми, яких незаслужено і невмотивовано образив своїм постом, перед їх батьками. Було б чесно і перед організаторами поїздки. Всі помиляються, ти цим постом помилився. Також очікую, що всі ті, хто тут проклинали дітей і організаторів, вичистять свої чорні слова і перестануть розганяти зраду", - написала перший віце-спікер.

Скріншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що правозахисник з'ясував нові деталі про поїздку дітей до Хорватії.

А спеціаліст відділу освіти міста Краматорська Сергій Сергєєв стверджує, що спочатку в список дітей на відпочинок в Хорватії повинні були включити дітей, які досягли різних перемог у конкурсах та олімпіадах.

Відео: РБК-Україна