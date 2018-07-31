Скандал с отдыхом детей в Хорватии: правозащитник выяснил новые детали

Фото: Дети в Хорватии (facebook.com/mariya.ionova.9)

Правозащитник поделился подробностями ситуации вокруг отдыха украинских детей в Хорватии

Появились новые подробности скандала вокруг отправки на отдых детей-сирот, среди которых оказались дети чиновников Краматорска.

Изначально во многих СМИ была информация о том, что детей в Хорватию отправлял горсовет Краматорска. Также ранее появилась информация о том, что в список должны были включить детей, которые достигли побед в различных олимпиадах и конкурсах, а также детей, лишенных опеки и детей из малообеспеченных семей.

Горсовет Краматорска открещивается от ситуации

Павел Лисянский, представитель уполномоченного Верховной Радой по правам человека в Луганской и Донецкой областях встретился с секретарем горсовета Краматорска, чтобы выяснить, так ли это.

Об этом правозащитник оперативно сообщил Styler в эксклюзивном комментарии сразу же после встречи.

"Именно по этому поводу сегодня у меня была встреча с секретарем городского совета. Других вопросов мы не обсуждали. Моей целью было получение доступа к письму, которое отправляла хорватская сторона. Там должны быть указаны критерии, каких именно детей они зовут на отдых: детей участников АТО, детей-сирот или других. Письмо являлось бы основным доказательством. Но в горсовете меня официально заверили, что такое письмо им не поступало", - сказал правозащитник.

Фото: Дети едут на отдых в Хорватию (facebook.com/mariya.ionova.9)

Сам Павел Лисянский сначала представлял себе эту ситуацию немного по-другому.

"Я думал, что хорватская сторона написала в горсовет Краматорска, а там нашли детей. Но оказывается, со слов секретаря горсовета, что это не так. Он сказал, что это была частная инициатива. Если это так, то ситуация меняется с точки зрения ответственности. Горсовет уже за это ответственности не несет. На сегодняшний день неясно, кого именно приглашала хорватская сторона", - сказал правозащитник.

"Денис Викторович, секретарь городского совета мне прокомментировал, что всеми переговорами занималась депутат городского совета и предприниматель Ирина Кислицина. Она этим занималась, через свои личные контакты, а исполнительный комитет горсовета Краматорска этих вопросов не решал. Такой была дан мне официальный ответ секретаря горсовета", - добавил он.

"Будут расследовать, если обратится хорватская сторона"

У Павла Лиснянского есть право знакомиться с официальными документами, если возникает такая необходимость.

Фото: Правозащитник Павел Лисянский встретился с секретарем горсовета Краматорска (facebook.com/pavllis)

"В горсовете мне сказали, что я могу посмотреть, но ничего не найду, так как никакого письма со входящим номером от Хорватии им не приходило. Сам секретарь добавил, что его ребенок отдыхает в Святогорске, а не в Хорватии. Также он мне сказал, что дети чиновников – это тоже дети. Конечно, с этим никто не спорит, но здесь вопрос был в приоритетах, кого именно отправлять в такую поездку. Детей никто не будет винить. Винить можно только тех, кто допустил такую халатность", - пояснил Павел Лисянский.

Ввиду того, что это была чатсная инициатива, местная власть не имеет прямого механизма контроля этого процесса, считает правозащитник.

"Нарушение состоит в том, что категория детей была не та, которая предполагалась. С другой стороны, это не были деньги государства, это не были деньги местного самоуправления. Это были деньги приглашающей стороны. Думаю, это будут расследовать, если с таким запросом обратится хорватская сторона", - говорит Павел Лисянский.

Репутационные потери для организатора поездки

По словам правозащитника, если выяснится, что в письме с хорватской стороны все-таки просили взять только пострадавших от военный действий детей, а взяли детей чиновников, то это будет нести репутационные потери для того человека, который являлся организатором поездки с украинской стороны.

Фото: Дети едут на отдых в Хорватию (facebook.com/mariya.ionova.9)

"Пока расследования правоохранительные органы не проводили. Я по своим каналам планируют выяснить, что за организация со стороны Хорватии приглашала детей. Резонанс на сегодня большой и я понимаю, что надо максимально детально эту информацию мониторить, что мы и делаем", - сказал Павел Лисянский.

"Ключ к разгадке – в хорватской стороне вопроса"

По словам правозащитника, к нему официально никто не обращался с просьбой разобраться в ситуации. Его отметили в комментарии в соцсетях, и после этого он решил разобраться сам.

"Зная позицию нашего омбудсмена Людмилы Леонтьевны Денисовой, она в любом случае заинтересовалась бы этой ситуацией. Поэтому я включился в процесс. Мы все-таки более правозащитный орган, чем правоохранительный. Но вот в правоохранительные органы на сегодня ни журналисты, ни кто-то из родителей пока не обращался. Думаю, на сегодняшний день ключ к разгадке – в хорватской стороне этого вопроса", - говорит Павел Лисянский.

По его словам, нужно найти оригинал письма, в котором указывается, кого именно они приглашали.

"Как представитель уполномоченного по правам человека, я эту ситуацию "дожму", чтобы получить полную информацию. Мы по сути являемся первой государственной структурой, которая отреагировала на подобную ситуацию. Пока ни прокуратура, ни полиция, ни другие правоохранительные органы, никак не отреагировали", - добавил он.

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Ранее также появилась новая информация о детях, которых отправили в Хорватию на отдых.

Из-за случая с отдыхом детей в Хорватии разгорелся скандал, который активно обсуждают в соцсетях.