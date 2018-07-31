Скандал з відпочинком дітей в Хорватії: правозахисник з'ясував нові деталі

Фото: Діти в Хорватії (facebook.com/mariya.ionova.9)

Правозахисник поділився подробицями ситуації навколо відпочинку українських дітей в Хорватії

З'явилися нові подробиці скандалу навколо відправлення на відпочинок дітей-сиріт, серед яких виявилися діти чиновників Краматорська.

Спочатку у багатьох ЗМІ була інформація про те, що дітей в Хорватію відправляла міськрада Краматорська. Також раніше з'явилася інформація про те, що в список повинні були включити дітей, які досягли перемог у різноманітних олімпіадах та конкурсах, а також дітей, позбавлених піклування й дітей з малозабезпечених сімей.

Міськрада Краматорська відхрещується від ситуації

Павло Лісянський, представник уповноваженого Верховної ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях зустрівся з секретарем міськради Краматорська, щоб з'ясувати, чи це так.

Про це правозахисник оперативно повідомив Styler в ексклюзивному коментарі відразу ж після зустрічі.

"Саме з цього приводу сьогодні у мене була зустріч з секретарем міської ради. Інших питань ми не обговорювали. Моєю метою було отримання доступу до листа, який відправляла хорватська сторона. Там повинні бути вказані критерії, яких саме дітей вони кличуть на відпочинок: дітей учасників АТО, дітей-сиріт або інших. Лист був би основним доказом. Але в міськраді мене офіційно запевнили, що такий лист їм не надходив", - сказав правозахисник.

Фото: Діти їдуть на відпочинок до Хорватії (facebook.com/mariya.ionova.9)

Сам Павло Ліснянський спочатку уявляв собі цю ситуацію трохи по-іншому.

"Я думав, що хорватська сторона написала в міськраду Краматорська, а там знайшли дітей. Але виявляється, зі слів секретаря міськради, що це не так. Він сказав, що це була приватна ініціатива. Якщо це так, то ситуація змінюється з точки зору відповідальності. Міськрада вже за це відповідальності не несе. На сьогоднішній день незрозуміло, кого саме запрошувала хорватська сторона", - сказав правозахисник.

"Денис Вікторович, секретар міської ради мені прокоментував, що всіма переговорами займалася депутат міської ради і підприємець Ірина Кисліцина. Вона цим займалася, через особисті контакти, а виконавчий комітет міськради Краматорська цих питань не вирішував. Такою була дана мені офіційна відповідь секретаря міськради", - додав він.

"Будуть розслідувати, якщо звернеться хорватська сторона"

У Павла Ліснянського є право знайомитися з офіційними документами, якщо виникає така потреба.

Фото: Правозахисник Павло Лисянський зустрівся з секретарем міськради Краматорська (facebook.com/pavllis)

"У міськраді мені сказали, що я можу подивитися, але нічого не знайду, так як ніякого листа з вхідним номером від Хорватії їм не надходило. Сам секретар додав, що його дитина відпочиває в Святогірську, а не в Хорватії. Також він мені сказав, що діти чиновників – це теж діти. Звичайно, з цим ніхто не сперечається, але тут питання було в пріоритетах, кого саме відправляти в таку поїздку. Дітей ніхто не буде звинувачувати. Звинувачувати можна тільки тих, хто допустив таку недбалість", - пояснив Павло Лісянський.

Через те, що це була приватна ініціатива, місцева влада не має прямого механізму контролю цього процесу, вважає правозахисник.

"Порушення полягає в тому, що категорія дітей була не та, яка передбачалася. З іншого боку, це не були гроші держави, це не були гроші місцевого самоврядування. Це були гроші запрошуючої сторони. Думаю, це будуть розслідувати, якщо з таким запитом звернеться хорватська сторона", - говорить Павло Лісянський.

Репутаційні втрати для організатора поїздки

За словами правозахисника, якщо з'ясується, що в листі з хорватської сторони все-таки просили взяти тільки постраждалих від військових дій дітей, а взяли дітей чиновників, то це буде нести репутаційні втрати для тієї людини, який був організатором поїздки з української сторони.

Фото: Діти їдуть на відпочинок до Хорватії (facebook.com/mariya.ionova.9)

"Поки розслідування правоохоронні органи не проводили. Я по своїх каналах планують з'ясувати, що за організація з боку Хорватії запрошувала дітей. Резонанс на сьогодні великий і я розумію, що треба максимально детально цю інформацію моніторити, що ми і робимо", - сказав Павло Лісянський.

"Ключ до розгадки – у хорватській стороні питання"

За словами правозахисника, до нього офіційно ніхто не звертався з проханням розібратися в ситуації. Його відзначили в коментарі у соцмережах, і після цього він вирішив розібратися сам.

"Знаючи позицію нашого омбудсмена Людмили Леонтіївни Денисової, вона в будь-якому випадку зацікавилася цією ситуацією. Тому я включився в процес. Ми все-таки більш правозахисний орган, ніж правоохоронний. Але ось в правоохоронні органи на сьогодні ні журналісти, ні хтось із батьків поки не звертався. Думаю, на сьогоднішній день ключ до розгадки – у хорватській стороні цього питання", - каже Павло Лісянський.

За його словами, потрібно знайти оригінал листа, в якому вказується, кого саме вони запрошували.

"Як представник уповноваженого з прав людини, я цю ситуацію "дотисну", щоб отримати повну інформацію. Ми по суті є першою державною структурою, яка відреагувала на подібну ситуацію. Поки що ні прокуратура, ні поліція, ні інші правоохоронні органи, ніяк не відреагували", - додав він.

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Раніше також з'явилася нова інформація про дітей, яких відправили в Хорватію на відпочинок.

Через випадок з відпочинком дітей в Хорватії розгорівся скандал, який активно обговорюють у соцмережах.